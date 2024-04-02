В Каспийском море обнаружили нефтяной разлив

- По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, «на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган. Площадь разлива – около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря, - сообщила она.

- Вопросы к компании NCOC (North Caspian Operating Company – компания, занимающаяся реализацией проекта по освоению морских нефтегазовых месторождений в РК. Прим. авт.): что произошло у вас на морском комплексе, кто допустил этот разлив и как был преодолен данный инцидент?

Вопросы к областному департаменту экологии (ДЭ) Атырауской области: известно ли вам об этом ЧС на Кашаганском месторождении? Какие меры были предприняты ДЭ по причине данного экологического происшествия и был ли определен ущерб морской среде и биоразнообразию акватории Северо-Восточного Каспия, нанесенный данным разливом? Прошу рассматривать данную мою публикацию в качестве официального запроса, на который требую официальный ответ как от компании NCOC, так и от департамента экологии Атырауской области, - заявила Галина Чернова.

- Надо сказать, что накануне этого разлива, то есть 29 марта, компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний и через Zoom-площадку, менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории: в докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к «нулевым» выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом. А факты, как известно, вещь упрямая!, - заключила Галина Чернова.

- Данный вопрос был доведен до сведения департамента. Идет работа по выявлению. Информация будет сообщаться дополнительно, - прокомментировали в пресс-службе департамента экологии региона.