В Каспийском море обнаружили нефтяной разлив

Снимки предоставлены Галиной Черновой
Со слов Галины Черновой, нефтяной разлив был выявлен в ходе космического мониторинга от 30 марта текущего года в районе месторождения Кашаган в Каспийском море.
Галина Чернова назвала предполагаемые причины инцидента:
- случайная или аварийная утечка нефти при добыче;
- сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;
- возможная аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.
Исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» отметила, что недавно NCOC проводила общественные слушания касательно работы морского комплекса компании.
Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями в пресс-службу NCOC и в департамент экологии Атырауской области.
В нефтяной компании сообщили, что готовят информацию. В департаменте экологии заявили, что проводят необходимые мероприятия по инциденту.
Стоит отметить, что ранее в Каспийском море обнаруживали масляные пятна. Мангистауские экологи провели мониторинг побережья Актау и не выявили превышения концентрации вредных веществ.
В министерстве экологии Казахстана также предположили, что сброс в каспийские воды мог быть несанкционированным, добавив, что вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и «теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами».
- По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, «на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган. Площадь разлива – около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря, - сообщила она.
Галина Чернова назвала предполагаемые причины инцидента:
- случайная или аварийная утечка нефти при добыче;
- сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;
- возможная аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.
- Вопросы к компании NCOC (North Caspian Operating Company – компания, занимающаяся реализацией проекта по освоению морских нефтегазовых месторождений в РК. Прим. авт.): что произошло у вас на морском комплексе, кто допустил этот разлив и как был преодолен данный инцидент?
Вопросы к областному департаменту экологии (ДЭ) Атырауской области: известно ли вам об этом ЧС на Кашаганском месторождении? Какие меры были предприняты ДЭ по причине данного экологического происшествия и был ли определен ущерб морской среде и биоразнообразию акватории Северо-Восточного Каспия, нанесенный данным разливом? Прошу рассматривать данную мою публикацию в качестве официального запроса, на который требую официальный ответ как от компании NCOC, так и от департамента экологии Атырауской области, - заявила Галина Чернова.
Вопросы к областному департаменту экологии (ДЭ) Атырауской области: известно ли вам об этом ЧС на Кашаганском месторождении? Какие меры были предприняты ДЭ по причине данного экологического происшествия и был ли определен ущерб морской среде и биоразнообразию акватории Северо-Восточного Каспия, нанесенный данным разливом? Прошу рассматривать данную мою публикацию в качестве официального запроса, на который требую официальный ответ как от компании NCOC, так и от департамента экологии Атырауской области, - заявила Галина Чернова.
Исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» отметила, что недавно NCOC проводила общественные слушания касательно работы морского комплекса компании.
- Надо сказать, что накануне этого разлива, то есть 29 марта, компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний и через Zoom-площадку, менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории: в докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к «нулевым» выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом. А факты, как известно, вещь упрямая!, - заключила Галина Чернова.
Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями в пресс-службу NCOC и в департамент экологии Атырауской области.
В нефтяной компании сообщили, что готовят информацию. В департаменте экологии заявили, что проводят необходимые мероприятия по инциденту.
- Данный вопрос был доведен до сведения департамента. Идет работа по выявлению. Информация будет сообщаться дополнительно, - прокомментировали в пресс-службе департамента экологии региона.
Стоит отметить, что ранее в Каспийском море обнаруживали масляные пятна. Мангистауские экологи провели мониторинг побережья Актау и не выявили превышения концентрации вредных веществ.
В министерстве экологии Казахстана также предположили, что сброс в каспийские воды мог быть несанкционированным, добавив, что вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и «теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами».