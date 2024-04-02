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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 788

В Каспийском море обнаружили нефтяной разлив

У месторождения Кашаган в Каспийском море обнаружили нефтяной разлив. Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова. Данные прокомментировали в департаменте экологии Атырауской области.

Снимки предоставлены Галиной Черновой
Со слов Галины Черновой, нефтяной разлив был выявлен в ходе космического мониторинга от 30 марта текущего года в районе месторождения Кашаган в Каспийском море.

- По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, «на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган. Площадь разлива – около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря, - сообщила она.


В Каспийском море обнаружили нефтяной разлив


Галина Чернова назвала предполагаемые причины инцидента:

- случайная или аварийная утечка нефти при добыче;
- сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;
- возможная аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.

- Вопросы к компании NCOC (North Caspian Operating Company – компания, занимающаяся реализацией проекта по освоению морских нефтегазовых месторождений в РК. Прим. авт.): что произошло у вас на морском комплексе, кто допустил этот разлив и как был преодолен данный инцидент?
Вопросы к областному департаменту экологии (ДЭ) Атырауской области: известно ли вам об этом ЧС на Кашаганском месторождении? Какие меры были предприняты ДЭ по причине данного экологического происшествия и был ли определен ущерб морской среде и биоразнообразию акватории Северо-Восточного Каспия, нанесенный данным разливом? Прошу рассматривать данную мою публикацию в качестве официального запроса, на который требую официальный ответ как от компании NCOC, так и от департамента экологии Атырауской области, - заявила Галина Чернова.


Исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» отметила, что недавно NCOC проводила общественные слушания касательно работы морского комплекса компании.

- Надо сказать, что накануне этого разлива, то есть 29 марта, компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний и через Zoom-площадку, менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории: в докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к «нулевым» выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом. А факты, как известно, вещь упрямая!, - заключила Галина Чернова.


Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями в пресс-службу NCOC и в департамент экологии Атырауской области.

В нефтяной компании сообщили, что готовят информацию. В департаменте экологии заявили, что проводят необходимые мероприятия по инциденту.

- Данный вопрос был доведен до сведения департамента. Идет работа по выявлению. Информация будет сообщаться дополнительно, - прокомментировали в пресс-службе департамента экологии региона.


Стоит отметить, что ранее в Каспийском море обнаруживали масляные пятна. Мангистауские экологи провели мониторинг побережья Актау и не выявили превышения концентрации вредных веществ.

В министерстве экологии Казахстана также предположили, что сброс в каспийские воды мог быть несанкционированным, добавив, что вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и «теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами».



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Комментарии ( 2 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:06
Скорее всего нефть сама вырвалась из под земли наружу. angel
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:19
Ну, что скажут наши "доблесные экологи"?
Шторм? Происки тюленей? Оленей?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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