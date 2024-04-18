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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:29

Просмотров: 2024

Акимат Актау: Ремонт крыши может быть произведён за счет средств жителей

В Актауской городской жилищной инспекции сообщили, что капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 1 дома в 5 микрорайоне может быть произведен за счет собственных средств жителей. Жильцы могут воспользоваться программой «Возвратные средства».

Фото пресс-службы акимата Актау
В городской жилищной инспекции сообщили, что вчера, 17 апреля, проведено собрание с жителями многоквартирных жилых домов №№ 1, 20, 22, 39 в 5 микрорайоне с участием КГП «Ақтау тұрғын-үй», обслуживающей организации ПИТК «Шанс» и объединения собственников имущества «5-39» касательно плачевного состояния многоквартирного дома №1 в 5 микрорайоне.

Акимат Актау: Ремонт крыши может быть произведён за счет средств жителей



- Многоквартирный жилой дом №1 прошел техническую экспертизу. По итогам экспертизы дом подлежит капитальному ремонту. Жителям презентовали итоги экспертизы. И объяснили, что данный ремонт можно сделать только за счет собственных средств жителей. Они могут воспользоваться программой «Возвратные средства». Жители не согласны. А других источников средств не предусмотрено. При обращении в департамент по чрезвычайным ситуациям также было заявлено, что выделение средств через ЧС не соответствует закону. Данный ремонт возможен только за счет программы «Возвратных средств», - сообщили в городской жилищной инспекции.


В городской жилищной инспекции также подчеркнули, что это не окончательное решение, и в настоящее время вместе со специалистами изучаются и другие варианты ремонта.

Депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин отметил, что проблемная ситуация в 1 доме в 5 микрорайоне существует уже 20 лет.

- На встрече с жителями 17 апреля была презентована возможность воспользоваться государственной программой модернизации (капитального ремонта) жилых домов. Безусловно, это отличная возможность под 0,1% - равносильно длительной рассрочке - капитально отремонтировать дом, кровлю, подвалы, заменить все коммуникации, привести в порядок фасады и подъезды. Но, когда мы говорим об обрушении балок, то здесь необходимо отделить «котлеты от мух». Здесь позиция жильцов однозначная и правомерная, я считаю. Это аварийная ситуация, которой уже 20 лет! Есть акт осмотра 2004 года, где комиссия признала ситуацию аварийной и требующей скорейшего разрешения в виде демонтажа консолей. После второго обрушения в 2016 году акимат даже выделял средства и какие-то работы были выполнены частично, но по каким-то причинам не были завершены. Ситуация сегодня продолжает ухудшаться, и уже другие консоли начинают деформироваться, - заявил депутат.

По словам Кирилла Осин, жители не против капитального ремонта, и, возможно, даже будут готовы к этому.

- Да, техническое обследование по дому №1 показало, что дом в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт, оно и понятно, ведь дом 1977 года постройки. Однако сегодня речь идет о том, чтобы признать ситуацию аварийной по конкретному факту обрушения, как это было 20 лет назад, и решить локально проблему из резервного фонда городского акимата. Я считаю, что перекладывание этой ситуации на плечи жильцов неверно. И завтра, если что-то случится, кто будет нести ответственность за такие решения длиною в 20 лет?, - заключил депутат.


Напомним, депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин в социальных сетях попросил акима города взять на личный контроль проблему жителей 1 дома в 5 микрорайоне. Сообщалось, что в 2004 году на крыше дома произошло первое обрушение многотонной балки, в 2016 году произошло второе обрушение.

Ранее Актауская городская жилищная инспекция детально пояснила процесс проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Через программу «Қайтарымды қаражат» (возвратные средства) 2/3 собственников могут получить по договору кредит под 0,1% годовых на срок до семи лет и провести капитальный ремонт своего жилья.



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Комментарии ( 3 )

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  • fitter
  • ЛШП
  • Empro
 GuF (Посетители) Вчера, 21:53
Все Хорошо ,каждый из жителей не платит налоги на имущества ,налоги на тоо и ип за год,не платит деньки КСК на сод.общедомового имущества и тогда сделают сами ремонт. А то обложили всякой фигней и еще тут "за ваш счет ремонт".
 
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  • Papirosso
  • ЛШП
 Yevgeniy 24 (Посетители) Вчера, 19:31
Акимат Актау: Ремонт крыши может быть произведён за счет средств жителей
А по чему не за счёт Акимата? Ведь жители на крыши не живут.
 
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  • Papirosso
  • ЛШП
 OpenSuser (Посетители) Вчера, 18:30
ну вот так вот как то...
 
 

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