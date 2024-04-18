Акимат Актау: Ремонт крыши может быть произведён за счет средств жителей



- Многоквартирный жилой дом №1 прошел техническую экспертизу. По итогам экспертизы дом подлежит капитальному ремонту. Жителям презентовали итоги экспертизы. И объяснили, что данный ремонт можно сделать только за счет собственных средств жителей. Они могут воспользоваться программой «Возвратные средства». Жители не согласны. А других источников средств не предусмотрено. При обращении в департамент по чрезвычайным ситуациям также было заявлено, что выделение средств через ЧС не соответствует закону. Данный ремонт возможен только за счет программы «Возвратных средств», - сообщили в городской жилищной инспекции.

- На встрече с жителями 17 апреля была презентована возможность воспользоваться государственной программой модернизации (капитального ремонта) жилых домов. Безусловно, это отличная возможность под 0,1% - равносильно длительной рассрочке - капитально отремонтировать дом, кровлю, подвалы, заменить все коммуникации, привести в порядок фасады и подъезды. Но, когда мы говорим об обрушении балок, то здесь необходимо отделить «котлеты от мух». Здесь позиция жильцов однозначная и правомерная, я считаю. Это аварийная ситуация, которой уже 20 лет! Есть акт осмотра 2004 года, где комиссия признала ситуацию аварийной и требующей скорейшего разрешения в виде демонтажа консолей. После второго обрушения в 2016 году акимат даже выделял средства и какие-то работы были выполнены частично, но по каким-то причинам не были завершены. Ситуация сегодня продолжает ухудшаться, и уже другие консоли начинают деформироваться, - заявил депутат.



- Да, техническое обследование по дому №1 показало, что дом в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт, оно и понятно, ведь дом 1977 года постройки. Однако сегодня речь идет о том, чтобы признать ситуацию аварийной по конкретному факту обрушения, как это было 20 лет назад, и решить локально проблему из резервного фонда городского акимата. Я считаю, что перекладывание этой ситуации на плечи жильцов неверно. И завтра, если что-то случится, кто будет нести ответственность за такие решения длиною в 20 лет?, - заключил депутат.

