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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 299

Почему в Актау не ведется отлов бродячих собак

Ситуацию прокомментировали в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.

Фото автора
Выяснилось, что на конкурс по определению компании, которая займется отловом бродячих животных, их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией, заявки никто не подал.

Причину в ведомстве не назвали.

Повторный конкурс будет объявлен на следующей неделе.

Ранее Lada.kz писала о том, куда жаловаться жителям Актау на бродячих собак.

В марте текущего года на митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон.



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Комментарии ( 1 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 19:31
Раньше собак и кошек отстреливали меньше становилось. Как перестали расплодились. Нужно вернуть закон об отстреле.
 
 

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