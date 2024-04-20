Почему в Актау не ведется отлов бродячих собак

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Выяснилось, что на конкурс по определению компании, которая займется отловом бродячих животных, их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией, заявки никто не подал.
Причину в ведомстве не назвали.
Повторный конкурс будет объявлен на следующей неделе.
Ранее Lada.kz писала о том, куда жаловаться жителям Актау на бродячих собак.
В марте текущего года на митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон.
Причину в ведомстве не назвали.
Повторный конкурс будет объявлен на следующей неделе.
Ранее Lada.kz писала о том, куда жаловаться жителям Актау на бродячих собак.
В марте текущего года на митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон.