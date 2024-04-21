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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:06

Просмотров: 134

«Тянут резину»: власти более года обещают отремонтировать футбольное поле в Актау

Чиновники обещают благоустроить площадку для игры в футбол в центре Актау, но уже второй раз перекладывают дату восстановления.

Фото жителей дома №40 в 11 микрорайоне
Жители 11 микрорайона пожаловались на состояние футбольного поля, у которого ощутимо износилось покрытие и ограждение. Детям из домов №36, №37, №38, №39 и №40 приходится играть на ошметках уже второй год. Обещания чиновников, как уверяют жители, пусты.

«Тянут резину»: власти более года обещают отремонтировать футбольное поле в Актау


- Мы слышим одну и ту же песню от слуг народа - «скоро сделаем». Дайте детям безопасно заниматься спортом, а не калечить себя на разодранном поле. Зачем отнимать у них детство?!, - обращаются родители несовершеннолетних детей, играющих на этой площадке.


В Актауском городском отделе ЖКХ на этот раз заверили, что благоустройство данного футбольного поля одобрили 11 апреля в рамках «Бюджета народного участия» (БНУ) и займутся им в следующем году.

Напомним, в конце 2022 года в городском акимате уверяли, что футбольная площадка включена в список требующих ремонта, и работы будут проводиться в 2023 году.

«Тянут резину»: власти более года обещают отремонтировать футбольное поле в Актау


В апреле 2023 года чиновники сообщали, что вопрос финансирования ремонта спортивной площадки перенесен на следующий год.

«Тянут резину»: власти более года обещают отремонтировать футбольное поле в Актау



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