«Тянут резину»: власти более года обещают отремонтировать футбольное поле в Актау

- Мы слышим одну и ту же песню от слуг народа - «скоро сделаем». Дайте детям безопасно заниматься спортом, а не калечить себя на разодранном поле. Зачем отнимать у них детство?!, - обращаются родители несовершеннолетних детей, играющих на этой площадке.

Жители 11 микрорайона пожаловались на состояние футбольного поля, у которого ощутимо износилось покрытие и ограждение. Детям из домов №36, №37, №38, №39 и №40 приходится играть на ошметках уже второй год. Обещания чиновников, как уверяют жители, пусты.В Актауском городском отделе ЖКХ на этот раз заверили, что благоустройство данного футбольного поля одобрили 11 апреля в рамках «Бюджета народного участия» (БНУ) и займутся им в следующем году.Напомним, в конце 2022 года в городском акимате уверяли , что футбольная площадка включена в список требующих ремонта, и работы будут проводиться в 2023 году.В апреле 2023 года чиновники сообщали, что вопрос финансирования ремонта спортивной площадки перенесен на следующий год.