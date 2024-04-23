Это «чупакабра»? Жители Мангистау обнаружили скелет неизвестного животного

Кадр видео
Видео разместили на странице «112» в Instagram. На кадрах видео мужчина пинает скелет неизвестного животного.
Мужчина предположил, что останки принадлежат зверю «чупакабре».
Напомним, в 2017 году жители Мангистау пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападает по ночам на домашний скот. В сообщениях говорилось, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.
В 2018 году странные нападения на домашних животных произошли в селе Сайын Шапагатов. Погибло порядка 25 голов домашнего скота. В сельском акимате заявили, что причиной гибели животных стали бродячие собаки.
В марте 2019 года жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот. По словам местного жителя, за ночь погибли его четыре овцы, а также скотина у соседей.
В 2012 году сообщалось, что американские ученые будут искать в Мангистау «чупакабру».
Для справки: Впервые о «чупакабре» заговорили в начале 1950-х годов, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь через одну маленькую рану-отверстие. В середине 1990-х годов легенда приобрела широкое распространение, в основном благодаря телевидению и интернету. «Чупакабру» стали замечать в странах Центральной и Южной Америки, в США, в России, на Украине, в Кыргызстане.
Мужчина предположил, что останки принадлежат зверю «чупакабре».
Напомним, в 2017 году жители Мангистау пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападает по ночам на домашний скот. В сообщениях говорилось, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.
В 2018 году странные нападения на домашних животных произошли в селе Сайын Шапагатов. Погибло порядка 25 голов домашнего скота. В сельском акимате заявили, что причиной гибели животных стали бродячие собаки.
В марте 2019 года жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот. По словам местного жителя, за ночь погибли его четыре овцы, а также скотина у соседей.
В 2012 году сообщалось, что американские ученые будут искать в Мангистау «чупакабру».
Для справки: Впервые о «чупакабре» заговорили в начале 1950-х годов, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь через одну маленькую рану-отверстие. В середине 1990-х годов легенда приобрела широкое распространение, в основном благодаря телевидению и интернету. «Чупакабру» стали замечать в странах Центральной и Южной Америки, в США, в России, на Украине, в Кыргызстане.
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