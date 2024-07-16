Построят ли в Актау АЭС?

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В Актау 15 июля прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС). Предложенное, но пока не утвержденное властями место, – поселок Улькен, что на берегу озера Балхаш в Алматинской области. Мероприятия разъяснительного характера по этому поводу будут проводиться и в других городах страны.

Затем, осенью текущего года, пройдет референдум, в ходе которого казахстанцы посредством голосования примут окончательное решение по возведению объекта.

Фото: кадр из видеосюжета телеканала «Хабар 24»

- Это информационно-разъяснительная работа, то есть мы даем ту информацию, которую считаем необходимой, и дополнительно отвечаем на вопросы населения для того, чтобы у людей сформировалось свое мнение, и на референдуме они могли подать свой голос «за» или «против», - сообщила Гульмира Мурсалова, заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики РК.

Стоит отметить, что в Мангистауской области не первый год наблюдаются проблемы с электроэнергией. Буквально в прошлом году Актау из-за аварии на энергоблоках ТОО «МАЭК» жил в режиме веерного отключения электроэнергии. По этим причинам корреспондент Lada.kz посетил публичное обсуждение, в ходе которого уточнил у экспертов, рассматривается ли вопрос строительства АЭС в ближайшее время в областном центре.

- Ранее было проведено много исследований, Актау был в числе потенциальных районов размещения атомной электростанции наравне с городом Курчатов и поселком Улькен. Однако по итогам заседаний правительственных комиссий еще в 2014 году уже определили два района, и из двух в 2018 году предложили поселок Улькен. Поэтому в настоящее время то предложение, которое рассматривалось до объявления референдума, – это село Улькен. Никаких официальных решений нет, потому что решение о районе размещения АЭС принимается постановлением правительства, которого еще не было, - сообщила Гульмира Мурсалова.

По словам Тимура Жантикина, кандидата физико-математических наук и генерального директора ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», в начале нулевых в Актау рассматривался проект, связанный с выработкой энергии, но он не был реализован, так как население от него отказалось.

- В начале 2000-х годов здесь был проект по двум энергоблокам на базе реактора ВБР-300. Это советская разработка, ну, сейчас говорят – российская. Это как раз разработчики БН-350, они же разрабатывали гражданские реакторы на воде. Эти реакторы используют судовые технологии. То есть конструкторские решения, которые отработаны на судовых реакторах (подводные лодки, ледоколы и т.д.), используются при конструировании гражданских реакторов. Это надежная конструкция повышенной безопасности. На текущий момент Актау (под строительство АЭС – прим. авт.) не рассматривается, - сказал он.

Фото: кадр из видеосюжета телеканала «Хабар 24»

Эксперт считает, что атомная электростанция в областном центре необходима.

- В Актау нужно построить АЭС. Один проект мы смотрим по Актау, но это так, факультативно пока. Мы дважды прошли научный технический совет фонда «Самрук Казына», получили одобрение, потом сформировали, подали проектное предложение в международный научный технический центр, получили там финансирование. Проект предусматривает энергокомплекс на базе малых модульных реакторов, совмещенный с ВИЭ. У ВИЭ много отрицательных моментов, то есть они нестабильные, дорогие – все это можно «загасить» в одном энергокомплексе, используя атомные реакторы. Мы хотим «привязать» это к Актау. Сейчас как раз пытаемся вести переговоры с МАЭКом. Пока все на начальной стадии, потому что эти малые модульные реакторы еще пока не отработаны. Идет проект в Дарлингтоне в Канаде, это GE Hitachi Nuclear Energy (производитель и разработчик ядерных реакторов, поставщик услуг в сфере ядерной энергетики – прим. авт.), есть попытки компании NuScale (публичная американская компания, разрабатывающая и продающая небольшие модульные реакторы – прим. авт.). С обеими у нас подписан меморандум, поэтому мы отслеживаем их, с ними работаем, - поделился Тимур Жантикин.

Это означает, что малые модульные реакторы еще недостаточно «обкатаны» на международном уровне.

- К слову, проект ВБР-300, который ранее делали для Актау (были подготовлены технико-экономическое обоснование, оценка воздействия на окружающую среду, слушания проводили), – это то, что сейчас называют малыми модульными реакторами. То есть мы всегда были впереди планеты всей, потому что БН-350 – это первый в мире реактор. На самом деле, это технология 21 века, и сейчас к ней только-только подбираются, а в Актау он работал в 70-х годах прошлого века, - заключил Тимур Жантикин.

Напомним, ранее председатель ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Ирина Тажибаева заявила, что в Актау можно построить малую атомную электростанцию с двумя или четырьмя водо-водяными реакторами «Ритм-200Н» по 55 МВт каждый (110 или 220 МВт соответственно) на площадке, где располагается выводимый из эксплуатации реактор БН-350 (на быстрых нейтронах). Подробнее по ссылке.