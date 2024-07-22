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22.07.2024, 17:33

Полиция взяла на контроль дом, у которого собирались алкоголики и проститутки Актау

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

В департаменте полиции региона сообщили, что жалоба от жительницы дома №19 в 11 микрорайоне поступила 13 июля. С этого дня полиция немедленно взяла под контроль этот адрес. Ежедневно проводится патрулирование, а также ведётся мониторинг с помощью камер Центра оперативного управления.

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве сообщили, что после жалобы жительницы дома №19 в 11 микрорайоне данную точку взяли на контроль. Установлено, что владельцы этих квартир занимались арендой на незаконных основаниях.

На данной момент скопление «ключников» нет. Сотрудники полиции проводят мониторинг данной точки с помощью камер Центра оперативного управления. Каждый день ежечасно проводится патрулирование, - сообщили в полиции региона.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратилась жительница дома №19 в 11 микрорайоне Оразгул Конысова. Она сообщила, что не может добиться от управляющей компании КСК «Светлана» убрать скамейки возле дома. По её словам, на этих скамейках круглосуточно собираются «ключники», которые сдают квартиры посуточно, а также алкоголики и проститутки. В КСК «Светлана» заявили, что не могут убрать скамейки из-за собранных подписей владельцев квартир.

Ранее жильцы высотки заявляли, что второй год «отвоевывают» лавочки у соседки.

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Око
Око
Наконец-то перестали жители молчать.
23.07.2024, 07:17
полина1952
полина1952
там в 11мкр этот бардак длится много лет америку открыли-я вынужденно переехала-там жить не возможно
22.07.2024, 18:58
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