Уплотняли и будут уплотнять! Строительство жилых домов над пещерой в Актау возобновилось

Жители 4 микрорайона сообщили редакции Lada.kz о возобновлении строительных работ над пещерой в районе Скальной тропы в 4А микрорайоне. Люди опасаются, что если, несмотря на мнение граждан, будут построены два 22-этажных дома, то они могут остаться летом без воды, а зимой без отопления.

Фото редакции Lada.kz

Жительница 4 микрорайона Актау рассказала, что сегодня в шесть утра проснулась от грохота спецтехники на участке, расположенном над пещерой в районе Скальной тропы в 4А микрорайоне.

Сегодня рано утром там начались строительные работы. Несмотря на то, что в шесть утра многие жители города еще спят, работы уже начались. Я вызвала полицию, но вопрос так и не был решен. Им выписали штраф, но они как работали, так и продолжили работать. Но это не самое страшное, больше всего нас беспокоит, что строительные работы возобновлены вопреки мнению горожан. Мы неоднократно выступали против застройки этого участка. Работы были прекращены. И сейчас мы видим, что с приходом нового акима им выдали разрешение на продолжение работ, - пожаловалась жительница 4 микрорайона.

По словам горожан, они опасаются, что, если дома будут построены, они могут остаться без воды и тепла.

Вы только представьте, мы уже этим летом всё время сидели без питьевой воды. А что будет, когда построят эти два многоэтажных дома? Они же установят мощные насосы, и тогда мы вообще останемся без тепла и воды. Почему власти дают разрешение на строительство, если наша инфраструктура этого просто не выдержит, и коммунальные сети не справятся? В этом году весь город страдает от нехватки питьевой воды, а вместо того, чтобы искать решения для обеспечения водоснабжения, власти дают разрешение на строительство, - жалуются горожане.

Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.



Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау, заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.



15 августа 2023 года стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.

В 2023 году городские власти заявили, что застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой в Актау.

Собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту, там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).