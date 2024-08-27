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27.08.2024, 15:01

Уплотняли и будут уплотнять! Строительство жилых домов над пещерой в Актау возобновилось

Общество 0 5 237 Лиана Рязанцева

Жители 4 микрорайона сообщили редакции Lada.kz о возобновлении строительных работ над пещерой в районе Скальной тропы в 4А микрорайоне. Люди опасаются, что если, несмотря на мнение граждан, будут построены два 22-этажных дома, то они могут остаться летом без воды, а зимой без отопления.

Фото редакции Lada.kz
Фото редакции Lada.kz

Жительница 4 микрорайона Актау рассказала, что сегодня в шесть утра проснулась от грохота спецтехники на участке, расположенном над пещерой в районе Скальной тропы в 4А микрорайоне.

Сегодня рано утром там начались строительные работы. Несмотря на то, что в шесть утра многие жители города еще спят, работы уже начались. Я вызвала полицию, но вопрос так и не был решен. Им выписали штраф, но они как работали, так и продолжили работать. Но это не самое страшное, больше всего нас беспокоит, что строительные работы возобновлены вопреки мнению горожан. Мы неоднократно выступали против застройки этого участка. Работы были прекращены. И сейчас мы видим, что с приходом нового акима им выдали разрешение на продолжение работ, - пожаловалась жительница 4 микрорайона.

По словам горожан, они опасаются, что, если дома будут построены, они могут остаться без воды и тепла.

 Вы только представьте, мы уже этим летом всё время сидели без питьевой воды. А что будет, когда построят эти два многоэтажных дома? Они же установят мощные насосы, и тогда мы вообще останемся без тепла и воды. Почему власти дают разрешение на строительство, если наша инфраструктура этого просто не выдержит, и коммунальные сети не справятся? В этом году весь город страдает от нехватки питьевой воды, а вместо того, чтобы искать решения для обеспечения водоснабжения, власти дают разрешение на строительство, - жалуются горожане.

Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.

Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау, заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.

15 августа 2023 года стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.

В 2023 году городские власти заявили, что застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой в Актау.  

Собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту, там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Мы неоднократно выступали против застройки этого участка. Работы были прекращены. И сейчас мы видим, что с приходом нового акима им выдали разрешение на продолжение работ. Что говорить об этом, если по жилому дому в 14 мкр возле 33 дома есть решение суда о сносе, но там не смотря на все это уже ведутся отделочные работы. квартиры проданы, застройщик рад, народ покупатели делают вид что ничего не знают. А потом они ведь прийдут к акимату сядут и будут говорить каккие они бедные и несчастные и последние деньги вбухали в элитное жилье с видом на море. Забили гвоздь застроищики на все решения суда. Да уж точно это вам не Рио де Жанейро!
27.08.2024, 12:41
Ed Word
Ed Word
Бәрі келді, кажется тут все просто - "Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау, заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет" плюс "И сейчас мы видим, что с приходом нового акима им выдали разрешение на продолжение работ" - выглядит странно или как какая то закономерность если вспомнить кто был акимом города в 2021 году и кто новый и главный аким сейчас? Старые руководители Старого в новых должностях Нового, но мы продолжаем верить что мнение горожан будут учитываться? Это только в правописании которые определяют результат написанного играют роль, к примеру "нет конечно да" - тут что то может зависеть от растановки запятых, ведь у каждого свой ответ, своя вера, свое отношение к приоритетам и решению вопросов. Но из школьной программы точной науки, если есть два слогаемых, но от их перемены сумма не меняется. Мир всем!
27.08.2024, 12:22
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