Вид на море только для избранных! «Мнения горожан о строительстве в 4А микрорайоне не будут учитываться» - акимат Актау

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Земельный участок, расположенный в 4А микрорайоне, находится в частной собственности ТОО «Хафит пропертис Актау», с целевым назначением для строительства и эксплуатации жилого комплекса с коммерческими площадями.



- Согласно статьи земельного кодекса РК, собственники земельных участков или землепользователи осуществляют принадлежащие им права на земельные участки по своему усмотрению. Также частная собственность на землю защищена Конституцией Республики Казахстан.



- Строительно-монтажные работы на территории РК осуществляются в соответствии со статьей 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». Владельцем земельного участка на сегодняшний день получено архитектурно-планировочное задание. Эскизный проект согласован, - сообщил Жанболат Жакыпов.



Данное строительство привлекло внимание горожан в 2020 году, после того как территория была огорожена забором. Площадь 6 322 кв. метров. Жители подняли вопрос проведения общественных слушаний. Тогда ТОО «Хафит пропертис Актау» их организовали, но общественники признали мероприятие не состоявшимся.



В частной компании обещали провести их повторно после пандемии. Однако сделано этого не было. После ажиотажа в социальных сетях генеральная прокуратура поручила акимату Актау провести проверку законности застройки.



Была она проведена или нет, чиновник ответить затруднился. На вопрос журналиста, имеют ли мнения горожан силу, Жанболат Жакыпов ответил: «Нет».



- Общественные слушания всего лишь формальность. По факту, они не могут помешать компании заниматься строительством. Эта территория, на которой планируется построить два 22-этажных ЖК, был продан в частные руки в 2011 году. Данная компания уже седьмая по счету владелица участка. Последнюю подпись в документе о продаже земли ставит аким. Кадастровая стоимость земли 18 156 784 тенге, – сообщил Жанболат Жакыпов.



Тем временем, жители Актау намерены писать жалобу в прокуратуру в знак протеста продолжающейся застройки набережной города.