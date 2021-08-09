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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 2937

Вид на море только для избранных! «Мнения горожан о строительстве в 4А микрорайоне не будут учитываться» - акимат Актау

Два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Земля находится в частной собственности, а общественные слушания – формальность. Об этом сообщил Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау.

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Земельный участок, расположенный в 4А микрорайоне, находится в частной собственности ТОО «Хафит пропертис Актау», с целевым назначением для строительства и эксплуатации жилого комплекса с коммерческими площадями.

- Согласно статьи земельного кодекса РК, собственники земельных участков или землепользователи осуществляют принадлежащие им права на земельные участки по своему усмотрению. Также частная собственность на землю защищена Конституцией Республики Казахстан.

- Строительно-монтажные работы на территории РК осуществляются в соответствии со статьей 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». Владельцем земельного участка на сегодняшний день получено архитектурно-планировочное задание. Эскизный проект согласован, - сообщил Жанболат Жакыпов.

Данное строительство привлекло внимание горожан в 2020 году, после того как территория была огорожена забором. Площадь 6 322 кв. метров. Жители подняли вопрос проведения общественных слушаний. Тогда ТОО «Хафит пропертис Актау» их организовали, но общественники признали мероприятие не состоявшимся.

В частной компании обещали провести их повторно после пандемии. Однако сделано этого не было. После ажиотажа в социальных сетях генеральная прокуратура поручила акимату Актау провести проверку законности застройки.

Была она проведена или нет, чиновник ответить затруднился. На вопрос журналиста, имеют ли мнения горожан силу, Жанболат Жакыпов ответил: «Нет».

- Общественные слушания всего лишь формальность. По факту, они не могут помешать компании заниматься строительством. Эта территория, на которой планируется построить два 22-этажных ЖК, был продан в частные руки в 2011 году. Данная компания уже седьмая по счету владелица участка. Последнюю подпись в документе о продаже земли ставит аким. Кадастровая стоимость земли 18 156 784 тенге, – сообщил Жанболат Жакыпов.

Тем временем, жители Актау намерены писать жалобу в прокуратуру в знак протеста продолжающейся застройки набережной города.



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Комментарии ( 16 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:47
cas277cas,
да там много кого надо уволить.
 
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  • sergeiK71
 Куато (Посетители) Сегодня, 14:14
cas277cas,
Я думаю его наградят за заслуги!
ПРодавать родную землю в почёте.
В прошлом году во время пандемии эта персона тоже засветилась.
 
-1
  • leo529
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  • Ну Ну
  • Галина63
  • Maximus
  • watlow
  • sergeiK71
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:06
Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау.Его надо немедленно уволить восвояси с запретом на 500 лет занимать гос.руководящие должности.Слишком много о себе возомнил.И Конституция ему нипочем..
 
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  • Ingul
  • watlow
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 13:06
26.08.2020 года здесь в "Ладе" была хорошая статья о застройке нашего города высказался Серик Оспанов во время посещения города.

" - Первое, что резко бросилось в глаза - это рост количества высотных зданий вдоль единственной приморской дороги, которые перекрывают морской вид.

Строительство трёх 19-этажных домов напротив 7 микрорайона сужает пространство и значительно закрывает обзор побережья. Нынче, как грибы после дождя, жилые высотки и коммерческие здания закрывают обзор на море уже в 4, 5 и 9 микрорайонах.

Море - это главная достопримечательность и визитная карточка Актау. При застройке города раньше это всегда имело большое значение! А что сегодня? На набережной ниже 7 микрорайона было несколько проектов и планировалась рекреационная прибрежная зона с объектами пляжного сервиса, кафе, ресторанами - для отдыха и досуга горожан и гостей города. Но и там уже «посадили» жилые дома.

Соответствует ли это генплану города!? Такое впечатление, кстати, уже устойчивое, что в городе мест общего пользования, с точки зрения создания «комфортной городской среды», становится катастрофически мало, все «выводится» в пользу жилья и офисов.

В новых микрорайонах при строительстве жилья не решены элементарные вопросы озеленения вокруг жилых домов, неорганизованность и хаотичность парковок автотранспорта, отсутствие подземных паркингов.

На первый взгляд, одни коробки домов, нет типового решения с социальными объектами. Негативно влияет высокая плотность застройки, когда максимально территория застраивается зданиями и не создаёт психологического комфорта жителям.

Не увидел я там озеленения, ни скверов или мини-парков. Из-за пандемии более полугода не был в Актау, и увиденное отнюдь не обрадовало.

Сохранение территорий приморских рекреационных зон с формированием там пешеходных, прогулочных зон, теневых сооружений, строительство дополнительных общественных туалетов, организация пешеходной зоны вдоль побережья от PR в 14А микрорайоне до спуска в 4 микрорайоне было бы весьма целесообразным."


 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:09
Pontilimo1980,
lol
 
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  • DAD
  • Maximus
  • sergeiK71
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 12:03
Кадастровая стоимость земли 18 156 784 тенге, –


Я правильно понял что эту землю купил за 18 миллионов???

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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Куато (Посетители) Сегодня, 12:01
Самый прикол, что у данного ТОО, в разрешении указано: строительство НЕжилых зданий.

https://wikicity.kz/entity/191040034083
 
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  • Кинст
  • Галина63
  • DAD
  • 14679677
  • Maximus
  • Ingul
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:48
- Общественные слушания всего лишь формальность. По факту, они не могут помешать компании заниматься строительством.


тогда зачем они???? блиин вот хозяин земли обещал что если будут против народ мы строить не будем. сколько стоило это чтобы акимату рот закрыть?

nazarbayevskii,
должны должны НО нас никто не слышит и не слушает. ответил же он что мнение народа не будет услышано

Цитата: 14679677
выдаваемое отделом строительства или архитектуры Акимата г.Актау может установить лимит


да всё подано все куплены.
 
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  • diger
  • Галина63
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 618965450 (Посетители) Сегодня, 11:44
А сколько еще будет таких земель продано, под шумок коронавируса, об этом мы еще узнаем....
 
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  • Ну Ну
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 11:26
Ничего нового. В нашей стране мнение и голос народа никогда и нигде не учитывается.
 
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