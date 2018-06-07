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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 1221

В Актау на скалах в 4 микрорайоне может появиться 35-этажный дом

Об этом в ходе осмотра побережья в рамках реализации проекта «Скальная тропа» сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Спуск в 4 микрорайоне Актау. Фото Каи Снеговой
Глава региона попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.

- Вот здесь будет 35-этажное здание наверху. Здесь будет нагрузка, поэтому это надо будет учесть, - сказал Ералы Тугжанов.



Начавшимся на побережье строительством недовольны жители Актау.

- Уже поставили заборы, завезли строительные материалы, разве можно там вести строительство? Кто дал разрешение?, - посетовали горожане.

Напомним, ранее в Актау представили проект обустройства пешеходной зоны на скалистом побережье.

Ранее сообщалось, что 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планируют построить в Актау. Договоренность об этом достигнута во время визита представителей Мангистауской области в ОАЭ.

Самым высоким зданием в Актау является 24-этажный жилой комплекс «Оазис».

Фото Каи Снеговой


В Актау на скалах в 4 микрорайоне может появиться 35-этажный дом
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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 16:31
Вот и разгадка истории! Скальная тропа была отводом для глаз.
 
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  • leo529
  • tolk
 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 16:23
Лошки арабы до сих пор ведутся на разводы наших чиновников,Актау сити их ничему не научил.

Почему там им землю дали под строительство. Ведь сказали же что город будет расширятся в северо западном направлении. В районе резиденции почему не строят. Там огромные территории обнесены ужасным забором напротив Грин парка.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 16:16
А я бы очень хотела!!!
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:04
не хотел бы я жить в этом доме, который мне как кажется и не будет в реальности ) ну даже если будет провалиться к чертям )
 
 

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