В Актау на скалах в 4 микрорайоне может появиться 35-этажный дом

Спуск в 4 микрорайоне Актау. Фото Каи Снеговой
Глава региона попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.
- Вот здесь будет 35-этажное здание наверху. Здесь будет нагрузка, поэтому это надо будет учесть, - сказал Ералы Тугжанов.
Начавшимся на побережье строительством недовольны жители Актау.
- Уже поставили заборы, завезли строительные материалы, разве можно там вести строительство? Кто дал разрешение?, - посетовали горожане.
Напомним, ранее в Актау представили проект обустройства пешеходной зоны на скалистом побережье.
Ранее сообщалось, что 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планируют построить в Актау. Договоренность об этом достигнута во время визита представителей Мангистауской области в ОАЭ.
Самым высоким зданием в Актау является 24-этажный жилой комплекс «Оазис».
Фото Каи Снеговой
- Вот здесь будет 35-этажное здание наверху. Здесь будет нагрузка, поэтому это надо будет учесть, - сказал Ералы Тугжанов.
Начавшимся на побережье строительством недовольны жители Актау.
- Уже поставили заборы, завезли строительные материалы, разве можно там вести строительство? Кто дал разрешение?, - посетовали горожане.
Напомним, ранее в Актау представили проект обустройства пешеходной зоны на скалистом побережье.
Ранее сообщалось, что 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планируют построить в Актау. Договоренность об этом достигнута во время визита представителей Мангистауской области в ОАЭ.
Самым высоким зданием в Актау является 24-этажный жилой комплекс «Оазис».
Фото Каи Снеговой