Нерадивые автовладельцы и туристы: в акимате Мангистау озвучили причины дефицита сжиженного газа

Основными причинами дефицита газа в регионе стало увеличение числа туристов с автомобилями на газе и владельцы автомобилей, установившие газовое оборудование, но не обновившие технические паспорта. Об этом заявили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

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В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области сообщили, что по данным департамента полиции на 1 августа текущего года, в регионе зарегистрировано 183 тысячи автомобилей с газобаллонным оборудованием.

Однако все чаще встречаются автовладельцы, которые устанавливали газовое оборудование на свои личные автомобили, но не внесли соответствующие изменения в техпаспорта. Это затрудняет точное определение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием. Кроме того, в период туристского сезона количество туристов, прибывающих в Мангистаускую область на личном автотранспорте из других регионов страны, также ежегодно растет. С экономической точки зрения развитие туристической отрасли области становится всё более значимым с каждым годом. Однако среди туристов всё чаще встречаются автовладельцы, приезжающие на автомобилях с газобаллонными установками. Это, в свою очередь, влияет на увеличение потребления сжиженного газа, - сказали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

В управлении отметили, что вышеуказанные причины негативно сказываются на точной оценке реальной потребности в сжиженном газе в Мангистауской области.

Очереди на АГЗС в конце месяца возникают из-за нехватки объема сжиженного газа, выделенного на текущий месяц, что связано с исчерпанием запасов, подаваемых газоперерабатывающими заводами. Поскольку ежемесячная потребность региона в сжиженном газе составляет 20 тысяч тонн, местные исполнительные органы направляют письма в Министерство энергетики с просьбой о выделении дополнительного объема газа нашему региону в период с 15 по 20 число каждого месяца, - отметили в управлении ЖКХ региона.

Как правило, на АГЗС, расположенных в местах с высоким трафиком автотранспорта, по данным управления ЖКХ, сжиженный газ заканчивается первым из-за высокого спроса. С первого числа каждого месяца газоперерабатывающие заводы начинают выдачу газа согласно утвержденному графику. Власти заверили, что к 5-6 числу каждого месяца снабжение региона сжиженным газом восстанавливается и стабилизируется.

В управлении ЖКХ рассказали, что среднесуточное потребление сжиженного газа региона в сентябре составляет 599,332 тонны. Из них 533,332 тонны от ТОО «ҚазГӨЗ» и 66 тонн от ТОО «АНПЗ».

На сегодняшний день в области открыто 98 АГЗС, общий остаточный запас газа составляет 917 тонн. Распределение следующее: Актау — 284 тонны, Жанаозен — 120 тонн, Мунайлы — 101,7 тонны, Мангистау — 157 тонн, Тупкараган — 66 тонн, Бейнеу — 95,8 тонны, Каракия — 92,5 тонны,- заявили в управлении.

В заключение власти сообщили, что к началу месяца ТОО «ҚазГӨЗ» увеличило ежедневное производство сжиженного газа до 750 тонн.

Так, 1 сентября 2024 года из ТОО «ҚазГӨЗ» в область отгружено 748,213 тонн сжиженного газа, распределенного следующим образом: Актау — 224,398 тонн, Жанаозен — 162,561 тонн, Мунайлы — 105,032 тонн, Мангистау — 40 тонн, Тупкараган — 58,400 тонн, Бейнеу — 93,222 тонн, Каракия — 64,600 тонн.

На 2 сентября 2024 года из запланированных 697,415 тонн с 00:00 до 12:00 отгружено 511 тонн.

На 3 сентября 2024 года запланировано отгрузить 677,435 тонн сжиженного газа, распределенного следующим образом: Актау — 206,249 тонн, Жанаозен — 145,712 тонн, Мунайлы — 134,630 тонн, Мангистау — 40 тонн, Тупкараган — 43,800 тонн, Бейнеу — 70,444 тонн, Каракия — 36,600 тонн.

Ситуация с газом накаляется в Актау. Водителям приходится долгое время стоять в пробках за голубым топливом.

Ранее чиновники заверяли, что в области имеются запасы голубого топлива.

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