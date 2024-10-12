Управление ЖКХ: Работы по реконструкции тепловых сетей в Актау на стадии завершения

В Актау на стадии завершения работы по реконструкции тепловых сетей. Строительно-монтажные работы распределены на пять участков. На четырех участках работы полностью завершены на 100%, и в настоящее время ведутся работы по заполнению их водой. Об этом сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

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В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что работы полностью завершены на четырех участках.

На последнем участке работы находятся на завершающей стадии. Срок завершения всех работ - 12 октября. Гидравлические испытательные работы по внутригородским магистральным и тепловым сетям завершатся 15 октября. Как правило, отопительный сезон по региону начинается с 15 октября, - отметили в ведомстве.

Ранее аким Актау Абилкаир Байпаков проверил работы по монтажу новых трубопроводов. На ТОО «МАЭК» заверили, что завершат гидравлические испытания трубопроводов 15 октября.

Напомним, реконструкция тепловых сетей в Актау началась в мае текущего года. Более 5 месяцев жители областного центра обходятся без горячей воды. Сроки сдачи объекта и начала опрессовки постоянно переносятся. По последним данным, завершить объекты планируется 12 октября.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождаются жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей, как пешеходы, так и автомобилисты испытывают трудности в передвижении. От процесса страдает и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляют после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау.