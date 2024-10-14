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13.10.2024, 21:01

«Не довели до ума»: когда закончат строительство сквера перед акиматом Актау

Общество 0 514 Сергей Кораблев

Строительство сквера перед зданием городского акимата в 4 микрорайоне приобрело затяжной характер и длится уже два года. Власти озвучили новые сроки завершения работ.

Фото автора
Фото автора

По словам местных жителей, ранее клумбы обещали покрасить, но на текущий момент в месте можно лицезреть пока только осыпающуюся штукатурку и оголенный ракушечник.

Во многих местах трескается и осыпается штукатурка

Пора уже довести до ума. Прошло как два года, - отметила местная жительница.

В Актауском городском отделе ЖКХ заверили, что до конца текущего года все работы будут завершены.

Напомним, ограждение на площади перед зданием городского акимата появилось в июне 2023 года. В городской администрации тогда сообщили, что на участке ведутся работы по благоустройству.

Позже чиновники заявили, что работы временно приостановлены из-за отсутствия необходимых материалов.

В середине октября прошлого года строительство вновь возобновилось и в отделе ЖКХ говорили, что оно завершится к концу года.

В конце января 2024 года власти озвучили новые сроки.

При этом стоит отметить, что изначальный эскиз сквера разительно отличается от того, что представлено на участке на текущий момент. Проект предусматривал фонтаны, амфитеатр, зеленые насаждения и современную детскую площадку. Редакция Lada.kz показывала, как могла бы выглядеть площадь, и что на ней происходит.

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