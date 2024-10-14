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14.10.2024, 18:57

Какие меры приняли после массового отравления школьников в Мангистау

Общество 0 1 123 Александр Рыжих

Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, чем закончилась история с массовым отравлением детей в Мангистауской области. С чиновником поговорил корреспондент Ulysmedia.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

Вопрос о том, какие были приняты меры в отношении ответственных лиц после отравления школьников в селе Бесшокы, задали главе Министерства просвещения. Министр заявил, что после произошедшего глава управления образования Мангистауской области подала в отставку, а заместителя акима области наказали.

Кроме того, договор с компанией, которая «кормила» школу, расторгли.

Хотя все соответствующие изменения, связанные с питанием, приняты, я всегда поднимаю вопрос об ответственности предпринимателей. Из школы отстранили предпринимателя, отвечавшего за питание. Отныне предпринимателю запрещено вмешиваться в дела других школ. Кроме того, была повышена ответственность должностных лиц: руководитель управления образования подал в отставку, к ответственности был привлечен заместитель акима, – сказал министр.

Напомним, 7 сентября массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау. Позже стало известно, чем кормят детей в школьных столовых Мангистау.

В то же время у работников школьной столовой выявили стафилококк. Также стало известно, что Динара Жумашева покинула пост руководителя областного управления образования Мангистау. 

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