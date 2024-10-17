Надо ли будет платить за отопление, которого нет? Комментарий от МАЭКа

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Помимо отсутствия тепла и горячей воды, актаусцев в последние несколько дней очень беспокоит финансовая сторона вопроса. Дело в том, что из года в год многие дома оплачивают отопление по факту подачи его на город. Даже если в доме по тем или иным причинам его не было, в жировках оно фиксируется.

«МАЭК уже даёт тепло с 15 октября. У нас его нет, сегодня 3-й день, и неизвестно, сколько ещё не будет. Потом вы скажете, что у нас в подвале стоит прибор учёта тепла и мы платим строго по его показаниям. Однако доступа к этим приборам нет ни у одного жителя нашего города, а только у КЖСА, и мы понятия не имеем, какие там показания есть и будут. Для нас это все непрозрачно. Далее МАЭК выставит свой расход тепла на город и вы разделите его на всех? Я возьму справку у КСК, что у меня не было отопления, а дальше вы скажете, как в прошлом году, что надо было приглашать комиссию из КЖСА и без их акта никому перерасчёта не видать. Почему вы не даёте ответ на эти вопросы сейчас, а говорите, что эта информация будет предоставлена позднее. Задаю этот вопрос сейчас, чтобы потом не говорили, что надо было сделать это и то, а теперь поезд ушел», - пишут возмущенные жители.

Пресс-служба МАЭК сообщает, что счет на оплату за потребленную тепловую энергию будет выставляться с даты подключения объекта к системе отопления в соответствии с показаниями приборов учета, а для потребителей без приборов учета – согласно расчету на основании утвержденной методики.

Однако, что именно значит подобная размытая формулировка - нам не поясняют. Советуют обратиться в ГКП «КЖСА», которые и занимаются непосредственными начислениями. Корреспондент lada.kz попробовал связаться с пресс-службой. Однако ответа на поставленный вопрос не последовало. Впрочем, как и три дня до этого.

Также предприятие ТОО «МАЭК» сообщает, что магистральные трубопроводы тепловой сети на верхнюю и нижнюю зоны города Актау с 14 октября работают в режиме циркуляции, а с 15 октября идет нагрев сетевой воды. По оперативным заявкам ГКП «КЖСА», поэтапно открываются ответвления от магистралей в микрорайоны.

«Подключение к системе отопления объектов теплопотребления осуществляют эксплуатирующие организации. По мере подключения потребителей происходят цикличные изменения гидравлического и теплового режима работы системы централизованного теплоснабжения (СЦТ). На этом этапе ТОО «МАЭК» поддерживает технические параметры СЦТ в заданном для переходного режима диапазоне. Сегодня температура подачи 60 С, температура обратки 50 С. После завершения подключения всех потребителей режим работы СЦТ будет приведен к эксплуатационным характеристикам, включая утвержденный температурный график», - рассказали в пресс-службе МАЭК.

С проблемами с отоплением сталкиваются почти все обслуживающие организации города. Лишь единичные дома сегодня, 17 октября, получают отопление. Некоторых жителей предупредили о том, что подача тепла будет не раньше конца октября. Ранее коммунальщики сообщили о 70 прорывах, обнаруженных после гидравлических испытаний.