Подача воды в инфекционку и роддом в Актау восстановлена

Вопрос с подачей питьевой воды в инфекционную больницу в 1А микрорайоне урегулирован, сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице.

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По словам специалистов, в настоящее время водоснабжение в больнице восстановлено.

Из-за порыва водопровода, подающего питьевую воду в инфекционную больницу и несколько других учреждений 1А микрорайона, в детской инфекционной больнице было ограничено водоснабжение. На данный момент порыв устранен ответственными службами, и вода в больницу подана, - рассказали представители Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

В то же время в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» отметили, что порывов в районе роддома в 26 микрорайоне не наблюдается. Проблем с подачей воды нет.

Напомним, в детской инфекционной больнице в 1 микрорайоне два дня не было холодной воды. Подобная ситуация сложилась в перинатальном центре в 26 микрорайоне. В медучреждении три дня не было холодной воды, а горячая вода из крана шла черной.

В больницу была организована доставка воды водовозом.