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03.11.2024, 21:12

Сколько кандасов прибыло в Мангистау с начала года

Общество 0 2 700 Сергей Кораблев

Откуда больше всего возвращаются этнические казахи и какое количество кандасов прибыло за 10 месяцев, ответили в Мангистауском областном акимате.

Фото автора
Фото автора

С начала года в Мангистаускую область из ближнего зарубежья вернулись 89 семей – 515 человек.

Подавляющее большинство кандасов – это этнические казахи из Узбекистана (56,1%) и Туркменистана (38,4%).

Напомним, в прошлом году наш регион оказался в лидерах по расселению кандасов.

В августе 2022 года этнические казахи из Туркменистана рассказывали, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области. Кандасам угрожают депортацией, если они не переедут на север страны.

После чего этнические казахи из Туркменистана стали сталкиваться с трудностями.

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