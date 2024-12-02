Газ жоқ: проблема с дефицитом голубого топлива не решена в Актау

Корреспондент Lada.kz посетила несколько автогазозаправочных станций в Актау и выяснила, что в городе все еще ощущается дефицит топлива. Из 13 АГЗС газ в свободной продаже оказался доступен только на одной.

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Сегодня, 2 декабря, начиная с 13:00 часов корреспондент Lada.kz посетила 13 автозаправочных станций в Актау.

Результаты оказались неутешительными: газ в свободной продаже удалось обнаружить лишь на одной из станций в 29А микрорайоне. Однако вдоль дороги выстроились длинные очереди из 20 и более автомобилей, владельцы которых терпеливо ждали своей очереди, чтобы заправить транспорт.

Ранее в акимате Мангистауской области заявляли, что дефицит топлива будет устранен к концу ноября. Однако, как показывает текущая ситуация, проблема сохраняется, и доступ к топливу на автозаправочных станциях остается ограниченным.

Журналист редакции Lada.kz направила запрос в акимат Мангистауской области с просьбой предоставить разъяснения по сложившимся обстоятельствам. В частности, редакцию интересуют меры, принимаемые для стабилизации поставок газа, а также возможные сроки разрешения наболевшего вопроса.

Напомним, дефицит голубого топлива в регионе начал ощущаться 1 ноября текущего года. Власти обещали исправить ситуацию.