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03.12.2024, 14:10

Акимат Мангистау: С 1 декабря началась отгрузка сжиженного газа на заправки региона

Общество 0 4 334 Лиана Рязанцева

В Актау по-прежнему наблюдается дефицит топлива на газовых заправках. В Мангистауском областном акимате заявили о начале отгрузки голубого топлива на АГЗС региона. Подробности узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Власти сообщили, что на сегодняшний день на территории Мангистауской области работают и реализуют сжиженный нефтяной газ 117 автогазозаправочных станций (АГЗС). Из них в Актау – 29, в Жанаозене – 16, в Мунайлинском районе – 28, в Мангистауском районе – 12, в Тупкараганском районе – три, в Бейнеуском районе – 18 и в Каракиянском районе – 11.

В регионе в качестве дополнительного объема на ноябрь 2024 года было выделено 1 784 тонны сжиженного нефтяного газа (СНГ). Из них 300 тонн с ТОО «КазГПЗ» в Жанаозене, 828 тонн с ТОО «ПКОП» в Шымкенте, 656 тонн с ТОО «АНПЗ» в Атырау. Объемы с ТОО «КазГПЗ» и ТОО «ПКОП» доставлены в нашу область. Отгрузки СНГ с ТОО «АНПЗ» в количестве 656 тонн начались с 1 декабря 2024 года и будут доставлены до 10 декабря. Начались отгрузки основного объема декабря с ТОО «КазГПЗ», - заявили в акимате регионе.

Напомним, вчера, 2 декабря, корреспондент Lada.kz посетила несколько автогазозаправочных станций в Актау и выяснила, что в городе все еще имеется дефицит топлива. Из 13 АГЗС газ в свободной продаже оказался доступен только на одной.

Дефицит голубого топлива в регионе начал ощущаться 1 ноября текущего года. Власти обещали исправить ситуацию. 

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