Проблемы с отоплением: жители Актау мерзнут в своих домах

Жильцы дома №158 в 3 микрорайоне и дома №99 в 17 микрорайоне мерзнут в своих квартирах из-за отсутствия отопления. По их словам, в семьях из-за холода переболели дети и пенсионеры. Власти обещают улучшить ситуацию в ближайшее время.

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В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №158 в 3 микрорайоне и дома №99 в 17 микрорайоне. Люди пожаловались на отсутствие отопления. Они рассказали, что мерзнут в своих квартирах более двух недель. Обращения в обслуживающие дома компании не приносят результатов.

Несколько раз обращались в нашу обслуживающую компанию «КААА Сервис», к нам обещали прислать сантехника, но его никто так и не увидел. В квартире холод стоит уже две недели. У меня недавно ребенок переболел, - рассказал житель дома №99 в 17 микрорайоне Айдын.

На подобную проблему жалуются и жильцы дома №158, расположенного в 3 микрорайоне.

Сидим и мерзнем в своих квартирах вот уже две недели, а на улице ведь зима. Это же просто издевательство! В нашем доме и старики, и дети живут. Почему акимат не принимает меры?, - пожаловалась жительница дома №158.

В Актауской городской жилищной инспекции заверили, что ситуация с домом №99 в 17 микрорайоне решится в ближайшее время.

На сегодняшний день по адресу 17 микрорайон дом №99 тепло подается в штатном режиме. Однако, по полученной информации от обслуживающей компании ТОО «КААА Сервис», сообщаем, что собственники хотят намного больше повысить температуру тепла. Со стороны Актауской городской жилищной инспекции было дано соответствующее поручение обслуживающей компании ТОО «КААА Сервис» для проведения наладочных работ в тепловом узле данного многоквартирного жилого дома, - сообщили в инспекции.

Обращение от жильцов дома №158 в 3 микрорайоне прокомментировал глава обслуживающей организации «ИП Чапканов» Даут Чапканов. С его слов, названный дом небольшой – в нем всего 18 квартир. Ранее проблем с отоплением люди никогда не испытывали, однако в этом году все изменилось в худшую сторону.

Даут Чапканов заявил, что сам неоднократно обращался к акимату и представителям ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с просьбой решить вопрос с отоплением в доме №158, однако до сегодняшнего дня этого не произошло. Он отметил, что с подобным положением дел также столкнулись дома №№ 159, 122, 124.

В 3 микрорайоне никогда такой проблемы не было. Люди, честно говоря, сидели с открытыми окнами (из-за исправной подачи отопления – прим. авт.). Дом №158 находится прямо перед тепловым колодцем №8. Дом – 18-квартирный, маленький, с ним вообще никаких проблем по направлению тепла не должно быть. Я вчера разговаривал с главным инженером ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Сериком Жалгасбаем, сказал, что наша ветка вообще не прогревается, у нас большие проблемы. Он мне сказал: «Потерпите два-три дня, мы наладим», - сообщил глава обслуживающей организации.

По словам Даута Чапканова, причина неполадок с отоплением у домов кроется непосредственно в теплосетях ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы»

Если бы проблема была в одном доме, то мы ее приняли бы и решили, - отметил он.

Даут Чапканов отметил, что сегодня, 11 декабря, намерен встретиться с представителями госорганов, а также коммунальных предприятий, чтобы решить вопрос с отапливаемостью вышеназванных домов.

Я позвонил представителям акимата, сказал, чтобы они приехали по указанным адресам, чтобы разобраться, ведь мы же не можем в зимнее время людей в холоде держать, тем более, в 18-квартирном доме. Как мне сказал главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы», комиссия и бригады работают. Честно говоря, никаких результатов их деятельности я пока не вижу. При этом по другим веткам в нашем микрорайоне с подачей отопления все в порядке. Сегодня я проеду к дому №158, акимат я уже тоже пригласил, пусть они проверят, составят акт, примут решение, - заключил Даут Чапканов.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на пришедшие им счета за отопление, которое в некоторых домах отсутствует до сих пор. Горожане возмущены тем, что они должны платить за несуществующую услугу.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о том, что есть способ не оплачивать счета понапрасну.