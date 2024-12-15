18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.49
547.88
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.12.2024, 11:20

Снести нельзя оставить: история о ликвидации ЖК в Актау продолжается

Общество 0 8 448 Сергей Кораблев

Ситуацию касательно принудительного сноса самовольно построенного объекта в 12 микрорайоне прокомментировали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото автора
Фото автора

Предписание о приостановлении всех строительно-монтажных работ строящегося жилого комплекса за домом №11 в 12 микрорайоне застройщиком так и не было исполнено. Строительство уже завершено и квартиры выставлены на продажу.

В настоящее время государственным судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство, - сообщили в областном суде.

Напомним, еще в 2021 году люди выступили против строительства бизнес-центра рядом с домом №11. Они обратились за поддержкой к горожанам и чиновникам.

В 2023 году жители дома №11 продолжили протестовать против строительства нового здания. Больше всего их возмутило, что власти города игнорируют создание нагрузки на инженерные сети, что создаст проблемы с подачей воды.

Несмотря на решение суда о сносе, строительство дома в 12 микрорайоне уже завершается. Некоторые дольщики уже заселяются.

По вопросу незаконного строительства данного жилого комплекса дали разъяснение в городской прокуратуре. 

Позже о последствиях за игнорирование решения суда высказался адвокат Айбек Суюндуков.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Andrew110-----у кого есть деньги и связи в определённых кругах у того нет слова "нельзя"
15.12.2024, 14:25
Andrew110
Andrew110
Если построено не законно, значит нельзя подключать к тепло/водо/электро/газа снабжению, к канализации?
15.12.2024, 07:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...