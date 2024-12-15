Снести нельзя оставить: история о ликвидации ЖК в Актау продолжается

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Предписание о приостановлении всех строительно-монтажных работ строящегося жилого комплекса за домом №11 в 12 микрорайоне застройщиком так и не было исполнено. Строительство уже завершено и квартиры выставлены на продажу.

В настоящее время государственным судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство, - сообщили в областном суде.

Напомним, еще в 2021 году люди выступили против строительства бизнес-центра рядом с домом №11. Они обратились за поддержкой к горожанам и чиновникам.

В 2023 году жители дома №11 продолжили протестовать против строительства нового здания. Больше всего их возмутило, что власти города игнорируют создание нагрузки на инженерные сети, что создаст проблемы с подачей воды.

Несмотря на решение суда о сносе, строительство дома в 12 микрорайоне уже завершается. Некоторые дольщики уже заселяются.

По вопросу незаконного строительства данного жилого комплекса дали разъяснение в городской прокуратуре.

Позже о последствиях за игнорирование решения суда высказался адвокат Айбек Суюндуков.