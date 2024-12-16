Проверку передвижного зоопарка в Актау все-таки проведут – инспекция

Касательно передвижного зоопарка в 1 микрорайоне корреспонденту Lada.kz ответили в Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

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Специалисты сообщили, что на основании поручения природоохранной прокуратуры и поступившего обращения от общественности готовятся материалы для соответствующей регистрации в органах правовой статистики по статье 144-2 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК (Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора).

Учитывая, что указанная организация является субъектом бизнеса, регистрация проверки является обязательной. Результаты проверки сообщим дополнительно, - пообещали в Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Напомним, волонтеры заявили, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях.

После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.

Спустя неделю волонтеры заявили, что проверку в зоопарке так и не провели.