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17.12.2024, 17:14

Бесконечная история: «растаявший» в 22 микрорайоне Актау асфальт восстановят с наступлением теплой погоды

Общество 0 2 046 Лиана Рязанцева

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что восстановление асфальта в 22 микрорайоне Актау будет проведено с наступлением теплой погоды.

 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог на запрос редакции Lada.kz заявили, что образовавшаяся яма на автомобильной дороге №12, перед зданием ГКП «КЖСА», будет восстановлена после наступления благоприятных погодных условий.

Проект среднего ремонта данного участка будет принят после проведения отбора проб соответствующими компетентными учреждениями и устранения замечаний со стороны подрядной компании. Кроме того, подрядная компания по данному объекту несет гарантийные обязательства сроком на два года, которые включают восстановление дорожного покрытия, - отметили в городской администрации.

Сегодня, 17 декабря, жители Актау сообщили в социальных сетях, что на недавно отремонтированной дороге в 22 микрорайоне сразу после таяния снега образовались ямы. 

Напомним, средний ремонт дороги от здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» до 8 микрорайона был завершён за два-три дня до начала снегопада.

Автовладельцы Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. По их словам, асфальт на этом участке сняли еще в прошлом месяце, но до сих пор не приступили к укладке нового покрытия.

Жители областного центра выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. Позже они попросили власти озвучить конкретные сроки окончания ремонтных работ на автодороге в 22 микрорайоне.

В городской администрации сообщили, что 7 и 8 декабря начнутся работы по асфальтированию дороги в 22 микрорайоне. Участок охватит территорию от учреждения «Каспий жылу, су арнасы» до перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
А асфальт посте ремонта труб во 2мкр возле трех богатырей тоже будут переделывать? Что вообще за нелюди его клали? Тупо на песок не утрамбовывая и не выравнивая кинули щебень в 1 см толщиной и сверху положили афальт! Все кривое, косое с ямами сделанное просто на отвали и начало разваливаться в первые же дни. Как так можно вообще??? Как обычно в карман положили 80% суммы, а на остатки сделали кое как кривыми руками. Всю центральную улицу испаганили. А сделано все это намеренно и специально, чтобы потом еще раз переложить нормально и еще раз своровать деньги себе в карман!
18.12.2024, 06:17
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Уважаемые горожане, вы заметили что в статье даже не упоминается наименование подрядной организации, это значит что там всё засекречено и суд проходит в закрытом формате.
18.12.2024, 03:12
Базелик
Базелик
Новое асфальтное покрытие продержалось 7 дней и рассыпалось, хочу обратить внимание что колодцы связи так и не выставили в одной плоскости с асыальтом, так залейте их бетоном, раз свчзные вкрутили большой болт на всех.
17.12.2024, 14:23
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