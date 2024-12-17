Бесконечная история: «растаявший» в 22 микрорайоне Актау асфальт восстановят с наступлением теплой погоды

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что восстановление асфальта в 22 микрорайоне Актау будет проведено с наступлением теплой погоды.

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В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог на запрос редакции Lada.kz заявили, что образовавшаяся яма на автомобильной дороге №12, перед зданием ГКП «КЖСА», будет восстановлена после наступления благоприятных погодных условий.

Проект среднего ремонта данного участка будет принят после проведения отбора проб соответствующими компетентными учреждениями и устранения замечаний со стороны подрядной компании. Кроме того, подрядная компания по данному объекту несет гарантийные обязательства сроком на два года, которые включают восстановление дорожного покрытия, - отметили в городской администрации.

Сегодня, 17 декабря, жители Актау сообщили в социальных сетях, что на недавно отремонтированной дороге в 22 микрорайоне сразу после таяния снега образовались ямы.

Напомним, средний ремонт дороги от здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» до 8 микрорайона был завершён за два-три дня до начала снегопада.

Автовладельцы Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. По их словам, асфальт на этом участке сняли еще в прошлом месяце, но до сих пор не приступили к укладке нового покрытия.

Жители областного центра выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. Позже они попросили власти озвучить конкретные сроки окончания ремонтных работ на автодороге в 22 микрорайоне.

В городской администрации сообщили, что 7 и 8 декабря начнутся работы по асфальтированию дороги в 22 микрорайоне. Участок охватит территорию от учреждения «Каспий жылу, су арнасы» до перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6.