Трагедия под Актау: стихотворение выжившей стюардессе оценили в Сети

Генеральный консул РК в Кыргызской Республике Мухтар Карибай посвятил стихотворение бортпроводнице, которой удалось выжить в результате крушения авиалайнера у аэропорта Актау.

Фото: МЧС РК

В произведении показана боль трагедии, подвиг стюардессы, которая чудом выжила, солидарность Казахстана в помощи пострадавшим.

Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с автором стихотворения, которое было написано спустя три дня после крушения самолета.

Генконсул уже отправил его своим коллегам, знакомым, друзьям, в том числе поэтам, журналистам и от всех получил очень высокую оценку.

Как говорит Мухтар Карибай, возможно завтра стихотворение будет опубликовано на портале Abai.kz.

К тому же, добавил автор, его коллеги дипломаты переслали стихотворение в посольство Казахстана в Азербайджане в Баку. Скорее всего произведение переведут на государственный язык и направят в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Мухтар Карибай

Напомним, особое восхищение выжившего пассажира Субхонкула Рахимова вызвала стойкость и самообладание бортпроводницы, которая до последнего выполняла свои обязанности.

Ранее оставшийся в живых бортпроводник Зульфугар Асадов рассказал, как после падения воздушного судна стали помогать пассажирам и вместе с ними выбираться наружу.