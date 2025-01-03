«Базар-вокзал»: жители Актау возмущены незаконной торговлей возле новогодней ёлки

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена незаконная торговля, развернувшаяся на площади у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне, возле новогодней елки. В городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства сообщили, что с предпринимателями проведены разъяснительные и предупредительные работы.

Фото редакции Lada.kz от 26 декабря 2024 года

Жители Актау выразили недовольство из-за незаконной торговли, которую организовали возле новогодней елки на площади у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены предприниматели, занимающиеся нелегальной деятельностью в этом общественном месте.

Горожане отметили, что посещение новогодней елки, ставшей символом праздников и любимым местом для прогулок, оказалось затрудненным для семей и детей из-за несанкционированной торговли. Положение дел создает неудобства и нарушает новогоднюю атмосферу, считают люди.

В городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства сообщили, что с предпринимателями проведены разъяснительные и предупредительные работы.

Нужно отметить, что на месте ранее побывал корреспондент Lada.kz: торговцы обосновались на месте еще с 26 декабря, во время завершения монтажа новогодней елки.

Фото от 26 декабря 2024 года

Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. Летом 2022 года городская администрация пыталась бороться с незаконными торговцами с помощью полиции.

Сообщалось, что предприниматели работают на набережной незаконно.

Кроме того, ранее на набережной ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара.