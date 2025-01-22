«Человек забыл, задумался»: вице-министр минобороны высказался об убийце солдата в Мангистау

В кулуарах мажилиса вице-министр министерства обороны РК Султан Камалетдинов высказался о случае в одной из воинских частей Мангистау, где офицер убил выстрелом в лицо военнослужащего.

Вице-министр министерства обороны РК Султан Камалетдинов. Фото из архива ведомства

На вопрос журналиста издания Tengrinews.kz Султан Камалетдинов ответил, что военнослужащий даже с 40-летним стажем в армии может допустить любое нарушение.

Мы, военнослужащие, вообще используюем оружие, боеприпасы, вооружение, военную технику с высоким уровнем убойности, в связи с этим мы не можем исключить какие-либо нарушения. Инструктажи проводятся, но есть такие ситуации внештатные — человек забыл, задумался или не выполнил тот алгоритм, который требуется, и из-за этого происходят такие, к сожалению, трагические события, - говорит Султан Камалетдинов.

Вице-министр отметил, что по правилам военнослужащие не имеют права направлять оружие на людей.

Этот офицер (обвиняемый по уголовному делу. Прим.автора), который 5 лет отучился в военном институте, он, естественно, проходил инструктажи. Он стрелял из этого пистолета, знал. Но, что произошло в его душе, в его голове, я сейчас не могу сказать, почему он такое решение принял, - добавил Султан Камалетдинов.

Напомним, в январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

На основании приказа министра обороны был наказан командующий войсками регионального командования «Запад» генерал Бауыржан Артыков, начальник войск противовоздушной обороны регионального командования «Запад» был отстранен от занимаемой должности, трое должностных лиц предупреждены о неполном служебном соответствии и четырем офицерам объявлены различные виды дисциплинарных взысканий.