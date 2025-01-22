18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.91
544.25
5.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.01.2025, 16:42

«Человек забыл, задумался»: вице-министр минобороны высказался об убийце солдата в Мангистау

Общество 0 3 382 Сергей Кораблев

В кулуарах мажилиса вице-министр министерства обороны РК Султан Камалетдинов высказался о случае в одной из воинских частей Мангистау, где офицер убил выстрелом в лицо военнослужащего.

Вице-министр министерства обороны РК Султан Камалетдинов. Фото из архива ведомства
Вице-министр министерства обороны РК Султан Камалетдинов. Фото из архива ведомства

На вопрос журналиста издания Tengrinews.kz Султан Камалетдинов ответил, что военнослужащий даже с 40-летним стажем в армии может допустить любое нарушение. 

Мы, военнослужащие, вообще используюем оружие, боеприпасы, вооружение, военную технику с высоким уровнем убойности, в связи с этим мы не можем исключить какие-либо нарушения. Инструктажи проводятся, но есть такие ситуации внештатные — человек забыл, задумался или не выполнил тот алгоритм, который требуется, и из-за этого происходят такие, к сожалению, трагические события, - говорит Султан Камалетдинов.

Вице-министр отметил, что по правилам военнослужащие не имеют права направлять оружие на людей.

Этот офицер (обвиняемый по уголовному делу. Прим.автора), который 5 лет отучился в военном институте, он, естественно, проходил инструктажи. Он стрелял из этого пистолета, знал. Но, что произошло в его душе, в его голове, я сейчас не могу сказать, почему он такое решение принял, - добавил Султан Камалетдинов.

Напомним, в январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным. 

На основании приказа министра обороны был наказан командующий войсками регионального командования «Запад» генерал Бауыржан Артыков, начальник войск противовоздушной обороны регионального командования «Запад» был отстранен от занимаемой должности, трое должностных лиц предупреждены о неполном служебном соответствии и четырем офицерам объявлены различные виды дисциплинарных взысканий.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Тоже самое что поверить в то что водитель профессионал забыл, задумался и поехал по встречке или плотник начал забивать шурупы стомеской нечаяно и т.п. Сложно поверить в подобное, ведь есть профессиональные привычки и навыки которые делаются автоматически даже при отвлекающих факторах. Тот же офицер закончивший спецучреждение, имеющий опыт обращения с оружием, то есть профессионал и нарушил базовые правила, снял предохранитель, загнал патрон в птронник и навел оружие на человека и это все не предумышленно? Какие все таки доверчивые люди в управлении ВС, верить во все, а завтра забыть, задуматься и перепутать на чьей ты стороне, за кого воюешь? Аж за страну тревожно становиться с такими генералами.
23.01.2025, 04:58
Банкир
Банкир
Не место такому министру, который оправдывает убийцу забывчивостью, в армии. Если так думает генералитет, то что же творится на земле, в частях?
22.01.2025, 14:14
fox1167
fox1167
"есть такие ситуации внештатные — человек забыл, задумался"-----таким не место в армии! Пусть идут охранять зэков и там вспоминают как они туда попали и будет не жаль если они там задумаются и выстрелят
22.01.2025, 12:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...