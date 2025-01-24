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24.01.2025, 15:18

Очереди на газовых заправках в Актау: акимат опровергает дефицит

Общество 0 2 859 Лиана Рязанцева

Сегодня, 24 января, на автогазозаправочных станциях (АГЗС) города вновь наблюдаются очереди. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области заявили, что регион полностью обеспечен необходимым объемом сжиженного нефтяного газа.

Фото автора
Фото автора

Несмотря на заявления управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона о том, что Мангистауская область полностью обеспечена необходимым объемом сжиженного нефтяного газа, в Актау по сей день наблюдаются очереди на АГЗС.

Сегодня, 24 января, журналист редакции Lada.kz решил лично проверить ситуацию с наличием голубого топлива на заправках. На тех станциях, где газ в свободной продаже, наблюдаются очереди более чем из 10 автомобилей. На некоторых заправках топливо полностью отсутствует, что приводит к скоплению ожидающих владельцев транспорта.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа. Ежемесячное распределение СНГ региона – 18 000-19 000 тонн. 

В соответствии с протоколом министерства энергетики Республики Казахстан на первый квартал 2025 года для Мангистауской области выделено 17 000 тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Основные поставки топлива поступают с нефтеперерабатывающего завода «КазГПЗ» и Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). По распределению объемов за январь мы получили: с НПЗ «КазГПЗ» – 15 935 тонн, с АНПЗ – 1 065 тонн. В феврале ожидаются поставки: 14 392 тонн от НПЗ «КазГПЗ» и 2 608 тонн от АНПЗ. На март запланировано поступление 16 034 тонн от НПЗ «КазГПЗ» и 966 тонн от АНПЗ. Кроме того, в январе региону дополнительно выделено 2 000 тонн СНГ для полного удовлетворения потребности в топливе, - заявили в управлении.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля текущего года розничная стоимость сжиженного нефтяного газа составит 65 тенге за 1 литр. Для районов, удаленных от областного центра более чем на 200 километров, предельная розничная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, составит 70 тенге за 1 литр.

Специалисты также сообщили, что в первом квартале 2025 года в регионе действуют 495 автогазозаправочных станций. Из них:

  • в Актау – 97;
  • в Жанаозене – 92;
  • в Мунайлинском районе – 122;
  • в Мангистауском районе – 63;
  • в Тупкараганском районе – 50;
  • в Бейнеуском районе – 42;
  • в Каракиянском районе – 29.

Ранее в министерстве энергетики Республики Казахстан заявляли, что необходимость корректировки связана с растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Так, текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов.

Напомним, в начале ноября 2024 года на газовых заправках Актау стал наблюдаться ажиотаж. Акимат области сообщал, что держит ситуацию под  контролем, проводятся мониторинги наличия очередей на АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. В середине указанного месяца в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками топлива в городе.

В начале января 2025 года в редакцию Lada.kz стали вновь поступать звонки от автомобилистов. Водители из Актау сообщали, что на заправках образуются длинные очереди, а также перебои с газом.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Businessman
Businessman
Необходимо срочно проверить все 495 АГЗС, которым по заявлению акимата распределяется газ. Из них больше половины не работают и никогда не работали, а существует только в отчетности. Это видно невооруженным глазом. куда смотрят компетентные органы?
25.01.2025, 04:05
fox1167
fox1167
"Мангистауская область полностью обеспечена необходимым объемом сжиженного нефтяного газа,"----может быть так оно и есть: область обеспечена необходимым объёмом, но я предполагаю, что хозяева заправок намеренно не выставляют его на продажу, ожидая 1 февраля, чтобы пихать его по новой цене....+6 тенге за каждый литр!
24.01.2025, 10:30
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