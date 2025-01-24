Оглашен приговор по делу об убийстве срочника в Мангистау

Сегодня, 24 января, вынесен приговор экс-командиру зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Мангистауской области Дамиру Досову за умышленное убийство 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Об этом сообщает фонд «НеМолчи.KZ».

Фото: @nemolchikz_official / Instagram

Военный суд в лице судьи Королевской Т. в 16:30 часов огласил приговор:

…признать Дамира Досова виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК. Назначить ему 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, - огласила судья.

Как напоминает фонд, сегодня, 24 января, состоялись судебные прения:

прокурор запросил Дамиру Досову 13 лет лишения свободы;

адвокат Азамат Сагал, как представитель потерпевшего, просил переквалифицировать деяния Дамира Досова на пункт 9 части 2 статьи 99 УК РК – убийство из хулиганских побуждений – и запросил 20 лет лишения свободы;

адвокат подсудимого Дамира Досова просила переквалифицировать на статью 462 – нарушение правил обращения с оружием – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего солдата.