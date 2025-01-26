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26.01.2025, 09:09

Бывшие сотрудники сервисной компании в Мангистау пожаловались на увольнение

Общество 0 7 052 Александр Рыжих

В редакцию Lada.kz обратились работники ТОО «Techno Trading LTD» с жалобой на необоснованное, по их мнению, увольнение из организации. 

Иллюстративное фото автора
Иллюстративное фото автора

По словам работников, причиной внезапного увольнения сотрудников стали диагнозы после прохождения медосмотра. Уволенные мужчины считают, что руководство компании не стало их сокращать, чтобы не выплачивать компенсацию. Теперь мужчины не могут устроиться на другую работу, так как увольнение по состоянию здоровья – клеймо, с которым их уже не примут на работу в другие организации. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz.

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