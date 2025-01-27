Собака напала на школьника в Акшукуре: мальчика выписали из больницы

Мальчик, пострадавший от укусов собаки в Акшукуре, был выписан из медицинского учреждения под расписку родителей. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото: управления образования Мангистауской области

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что мальчик 2009 года рождения, пострадавший от укусов собаки в Акшукуре, был выписан домой.

Выписан он из больницы под расписку родителей, - сообщили в пресс-службе.

Накануне выписки пострадавшего мальчика навестил руководитель управления образования Амантай Кумбаев. Он ознакомился с состоянием ребенка и выразил родителям пожелания скорейшего выздоровления их сыну. Помимо этого, глава облздрава поручил руководителю школы и отдела образования Тупкараганского района обеспечить поддержку мальчика в освоении учебной программы.

Напомним, 21 января в селе Акшукур Тупкараганского района на ученика школы-гимназии напала собака. Отмечалось, что животное было не бродячим, его владельца установили. По словам медиков, он находился в тяжелом состоянии. Ребенок поступил в больницу с множественными ранами в виде укусов в области обеих предплечий и кисти.

Позже зоозащитники региона выступили с заявлением по поводу случившегося.