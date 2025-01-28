Токаев о Бозжыре в Мангистау: Протесты не должны мешать развитию инвестиционного потенциала

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сегодня, 28 января, высказал мнение о необходимости развивать туризм в стране. Глава государства считает, что чиновникам не нужно «идти на поводу» у тех, кто в штыки воспринимает любые предложения в этом направлении, как, например, это было с урочищем Бозжыра в Мангистауской области.
Цитату из выступления президента опубликовала Акорда.
Следующая задача, требующая безотлагательного решения. Новой точкой экономического роста должен стать туризм. Здесь мы отстаем, результаты работы неважные.
Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов.
Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области.
Правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира, - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, первый проект отеля в урочище Бозжыра мог обойтись инвестору в 38,6 миллиарда тенге. Общественные слушания по вопросу строительства прошли в феврале 2021 года. В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки. В прошлом году было объявлено о новом проекте, который будет реализован в урочище.
Комментарии1 комментарий(ев)