Токаев о Бозжыре в Мангистау: Протесты не должны мешать развитию инвестиционного потенциала

Цитату из выступления президента опубликовала Акорда.

Следующая задача, требующая безотлагательного решения. Новой точкой экономического роста должен стать туризм. Здесь мы отстаем, результаты работы неважные.

Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов.

Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

Правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира, - заявил Касым-Жомарт Токаев.