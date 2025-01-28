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28.01.2025, 13:07

Токаев о Бозжыре в Мангистау: Протесты не должны мешать развитию инвестиционного потенциала

Общество 0 10 966 Наталья Вронская

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сегодня, 28 января, высказал мнение о необходимости развивать туризм в стране. Глава государства считает, что чиновникам не нужно «идти на поводу» у тех, кто в штыки воспринимает любые предложения в этом направлении, как, например, это было с урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

Фото с сайта visitmangystau.kz
Фото с сайта visitmangystau.kz

Цитату из выступления президента опубликовала Акорда.

Следующая задача, требующая безотлагательного решения. Новой точкой экономического роста должен стать туризм. Здесь мы отстаем, результаты работы неважные.

Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов.

Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

Правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, первый проект отеля в урочище Бозжыра мог обойтись инвестору в 38,6 миллиарда тенге. Общественные слушания по вопросу строительства прошли в феврале 2021 года. В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки. В прошлом году было объявлено о новом проекте, который будет реализован в урочище.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ивановна
Ивановна
И еще одну проблесу создали строительством coho14. Есть пешеходнй переход из 15 в 14 мкр. Люди ходили по тратуару в тц Астана, дети ходили в школу . А теперь ВОЗВЕДЕНА "СОХОВСКАЯ СТЕНА" и приходится идти вдоль дороги, чтобы обогнуть созданное препятствие. На прошлой неделе были дожди. Образовались большие лужи и идти вдоль дороги в этом месте было черевато быть обрызганым грязной водой. Совсем не думают о жителях города.
28.01.2025, 18:03
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