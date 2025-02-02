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02.02.2025, 14:12

Вот такой «Дубай» в Актау: жители 4 микрорайона жалуются на ямы на дорогах

Общество 0 1 120 Лиана Рязанцева

Жители 4 микрорайона Актау жалуются на плачевное состояние внутримикрорайонных дорог. Людей беспокоит вопрос, когда начнут ремонтировать ямы.

Кадр видео
Кадр видео

В социальных сетях жители 4 микрорайона Актау выразили недовольство по поводу плачевного состояния внутримикрорайонных дорог. По их словам, проезд и проход стали труднодоступными из-за ям, колдобин и постоянных раскопок. 

Просим обратить внимание на состояние дорог в нашем микрорайоне. Чиновники ходят, пандусы проверяют, а лучше бы ямы отремонтировали. Ни один человек на инвалидной коляске не сможет преодолеть все эти ямы на дорогах. В аулах между улицами состояние дорог лучше, чем в городе. Мамы с колясками тоже не смогут ни пройти, ни проехать, а автовладельцы ежедневно убивают ходовую своих автомобилей. Мы платим налоги и ожидаем, что наши дороги будут в хорошем состоянии. Из Актау хотят сделать Дубай, но пусть сначала все ямы отремонтируют, — жалуются жители 4 микрорайона.

Редакция Lada.kz запросила в городской администрации информацию о том, когда будут отремонтированы внутримикрорайонные дороги.

Напомним, ранее в редакцию обратились жители 13 микрорайона. Они подняли вопрос безопасности дороги к школе №17. По словам горожан, это главный маршрут для многих школьников и их родителей, а также дорога, по которой многие жители утром добираются до автобусной остановки. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что участок отремонтируют. 

Позже в редакцию Lada.kz обратились жители 28А микрорайона. По словам жителей, на протяжении пяти лет дорога возле образовательного учреждения в 28А микрорайоне находится в плохом состоянии, проезд труднодоступен из-за ям и колдобин. Особенно остро проблема ощущается в осенне-зимний период, когда ямы заполняются водой, а грязь и лужи затрудняют передвижение детей и родителей. Власти областного центра пообещали в этом году также отремонтировать дороги у школы № 23 в 28А микрорайоне. 

В Актауском городском акимате сообщали, что в зимний период в областном центре для обеспечения безопасности дорожного движения проводится ямочный ремонт. В работах используется холодный асфальт.

 

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