Назначена заместитель начальника управления здравоохранения Мангистау

Пост заместителя начальника управления здравоохранения Мангистауской области по финансово-экономическому развитию на основе ротации заняла Жайсанкуль Досполова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области

Жайсанкуль Досполова родилась в 1972 году. Образование – высшее. В 1998 году окончила Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова по специальности «Экономика и менеджмент в промышленности».

Трудовую деятельность начала в 1995 году старшим специалистом отдела социальной защиты населения Толебийского района Шымкентской области.

С 2000 по 2004 годы работала главным специалистом отдела назначения и выплаты социальной помощи малообеспеченным гражданам Мангистауского областного управления труда, занятости и социальной защиты населения.

В 2004-2005 годах – начальник отдела по вопросам адресной социальной помощи Мангистауского областного управления труда, занятости и социальной защиты населения.

С 2005 по 2008 годы занимала должность начальника отдела социальных стандартов и социальной помощи департамента координации занятости и социальных программ Мангистауской области

С 2008 по 2009 годы работала главным специалистом отдела социальных программ и реабилитации инвалидов Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

С 2009 по 2010 годы – начальник отдела экономики, бюджетного планирования и государственных закупок Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

2010-2011 годы – исполняющая обязанности начальника отдела экономики, бюджетного планирования и государственных закупок Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

С 2011 по 2018 годы – начальник отдела экономики и организации государственных закупок Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

С 2018 по 2019 годы – начальник отдела социальной реабилитации и услуг Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

В 2019 году занимала должность начальника отдела координации социальных услуг Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя начальника Мангистауского областного управления координации занятости и социальных программ.

Ранее был назначен новый заместитель акима Мангистауской области, а также поменялся заместитель руководителя управления занятости и социальных программ региона.