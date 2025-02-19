Полиция Мангистау просит водителей быть осторожными на дорогах

Меры предосторожности связаны с неблагоприятными погодными условиями в регионе.

фото из архива Lada.kz

Полиция Мангистауской области предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях. Они сообщают, что в ближайшие дни в Актау прогнозируются снегопады и гололед, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Будьте предельно внимательны за рулем: соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров и заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, - сообщает полиция.

Городское отделение дорожной и технической инспекции призывает водителей по возможности воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния, и проявлять максимальную осторожность на дорогах.

Тем, кто еще не успел сменить шины на зимние или вовсе не имеет зимней резины, настоятельно рекомендуется отказаться от использования автомобиля в этот период. Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас, - сообщили в ведомстве.

Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщает, что в Мангистауской области проводятся работы по зимнему содержанию автодорог республиканского значения.

Дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололёдными материалами, - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий и образованием гололёда на автодорогах Жетыбай – Актау и Жанаозен – Жетыбай движение транспорта затруднено. Введено ограничение движения. Полиция перешла на усиленный режим работы.

Ранее в РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 19 февраля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снег и гололёд.