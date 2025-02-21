На заснеженные дороги Актау высыпали 50 тонн песчано-соляной смеси

В Актау во время ночного дежурства дороги засыпали 50-ю тоннами песчано-соляной смеси. Об этом сообщает пресс-служба акимата областного центра.
В работах задействованы 13 рабочих и пять единиц спецтехники.
Так, в ночь с 20 на 21 февраля были обработаны следующие участки дорог:
Отмечается, что ночное дежурство сотрудников ТОО «Компания Строй Инвест 2020» продлится до 08:00 утра.
Напомним, ранее специалисты «Казгидромет» предрекали сильный снегопад и метель в Актау. Готовиться «к зиме» коммунальщики начали еще вчера, 20 февраля.
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