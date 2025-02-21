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21.02.2025, 07:49

На заснеженные дороги Актау высыпали 50 тонн песчано-соляной смеси

Общество 0 2 834 Наталья Вронская

В Актау во время ночного дежурства дороги засыпали 50-ю тоннами песчано-соляной смеси. Об этом сообщает пресс-служба акимата областного центра.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

В работах задействованы 13 рабочих и пять единиц спецтехники.

Так, в ночь с 20 на 21 февраля были обработаны следующие участки дорог:

  • автомобильная дорога №9, ТД «Заман» (спуск и подъем);
  • автодорога №3, памятник «Кашаган» и ТД «Ардагер» (спуск и подъем);
  • автомобильная дорога между 14 и 15 микрорайонами (спуск и подъем);
  • автомобильная дорога между 9 и 14 микрорайонами (спуск и подъем);
  • автомобильная дорога в 15 микрорайоне, «Самал Резиденция» (спуск и подъем);
  • автомобильная дорога №24, Триумфальная арка;
  • кольцевая дорога в 22 микрорайоне;
  • автомобильная дорога (поворот) возле дома №4 в 7 микрорайоне;
  • автомобильная дорога, спуск парка «Акбота»;
  • возле торгового рынка «Асар-С» (спуск-подъем);
  • дорога возле рынка «Сак».

Отмечается, что ночное дежурство сотрудников ТОО «Компания Строй Инвест 2020» продлится до 08:00 утра.

Напомним, ранее специалисты «Казгидромет» предрекали сильный снегопад и метель в Актау. Готовиться «к зиме» коммунальщики начали еще вчера, 20 февраля.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
В очередной раз акимат в группе с ТОО «Компания Строй Инвест 2020» хорошо "распилили бабосики" Для предотвращения гололеда на улицах городов должны использоваться растворы хлоридов кальция или натрия, облегчающие уборку снега и предотвращающие его прилипание. Для скоростных трасс, таких как Актау-Жана Озень , должны применяться специализированные многокомпонентные материалы, обеспечивающие эффективность при очень низких температурах. В Актау во время ночного дежурства дороги засыпали 50-ю тоннами песчано-соляной смеси. Об этом "соврала" пресс-служба акимата областного центра. 50-тонн не засыпали! Центральные дороги вообще не обработаны.
21.02.2025, 06:03
fox1167
fox1167
"продлится до 08:00 утра."-----А дальше что? Везде где вы засыпали смесь теперь сплошная каша! Когда её будут сдвигать с дороги к бордюрам машинами с боковым ковшом?
21.02.2025, 05:29
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