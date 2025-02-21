На заснеженные дороги Актау высыпали 50 тонн песчано-соляной смеси

В Актау во время ночного дежурства дороги засыпали 50-ю тоннами песчано-соляной смеси. Об этом сообщает пресс-служба акимата областного центра.

Фото акимата Актау

В работах задействованы 13 рабочих и пять единиц спецтехники.

Так, в ночь с 20 на 21 февраля были обработаны следующие участки дорог:

автомобильная дорога №9, ТД «Заман» (спуск и подъем);

автодорога №3, памятник «Кашаган» и ТД «Ардагер» (спуск и подъем);

автомобильная дорога между 14 и 15 микрорайонами (спуск и подъем);

автомобильная дорога между 9 и 14 микрорайонами (спуск и подъем);

автомобильная дорога в 15 микрорайоне, «Самал Резиденция» (спуск и подъем);

автомобильная дорога №24, Триумфальная арка;

кольцевая дорога в 22 микрорайоне;

автомобильная дорога (поворот) возле дома №4 в 7 микрорайоне;

автомобильная дорога, спуск парка «Акбота»;

возле торгового рынка «Асар-С» (спуск-подъем);

дорога возле рынка «Сак».

Отмечается, что ночное дежурство сотрудников ТОО «Компания Строй Инвест 2020» продлится до 08:00 утра.

Напомним, ранее специалисты «Казгидромет» предрекали сильный снегопад и метель в Актау. Готовиться «к зиме» коммунальщики начали еще вчера, 20 февраля.