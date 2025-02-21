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21.02.2025, 15:15

Прогноз погоды на выходные дали синоптики Мангистау

Общество 0 5 927 Наталья Вронская

Какой будет погода в субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, в Мангистауской области и Актау, рассказали специалисты «Казгидромет» региона. 

фото lada.kz
фото lada.kz

Территория Мангистауской области в ближайшие сутки будет находиться под влиянием циклона со Средиземного моря и с прохождением атмосферных фронтальных разделов по области, в связи с чем в регионе сохранятся осадки (дождь, снег), будет сохраняться гололед и ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Температура воздуха ожидается 2-7, на юге, востоке области 10 мороза, днем 0-5 мороза, на юге области 3 тепла.

В Актау также ожидаются осадки в виде снега (дождя), гололед, ночью пронозируется усиление ветра с метелью.Температура ночью 3-5, днем 0-2 мороза.

На завтра, 22 февраля, по Мангистауской области выпущено штормовое предупреждение и передано согласно утвержденной схеме оповещения в департамент по ЧС, областной акимат, акиматы районов и направлено в объекты обеспечения жизнедеятельности Мангистауской области.

В воскресенье, 23 февраля, по области на западе, юге ожидаются осадки (дождь снег), гололед, туман. Ветер умеренный. Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.   

В Актау ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Температура ночью 3-5, днем 0-2 мороза

Напомним, ранее специалисты «Казгидромета» предрекали сильный снегопад и метель в Актау. Готовиться «к зиме» коммунальщики начали еще вчера, 20 февраля. Сегодня ночью коммунальщики во время ночного дежурства дороги засыпали 50-ю тоннами песчано-соляной смеси. 

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