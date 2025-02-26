Жители 28А микрорайона Актау жалуются на создание ОСИ без их согласия

Жители 28А микрорайона заявили о незаконном создании и деятельности двух Объединений собственников имущества (ОСИ). По их словам, они не выбирали нынешних председателей и не участвовали в утверждении тарифов. Об этом сообщили в Ассоциации УСКиОСИ Мангистауской области, передает Lada.kz .

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В Ассоциации УСКиОСИ сообщили, что получили жалобы от жителей 28А микрорайона. По словам жильцов 14-ти домов, без их согласия были созданы два Объединения собственников имущества (ОСИ).

Люди указали на следующие проблемы: они не принимали участия в создании двух ОСИ на 14 домов, что противоречит Закону о жилищных отношениях; не избирали нынешних председателей ОСИ; не утверждали тарифы на управление и содержание общего имущества.

С жителями был проведен прием по вопросам управления и содержания общего имущества многоквартирных жилых домов. На встречу пришло много людей, особенно из 28А микрорайона, которые выразили обеспокоенность и подали жалобы на законность создания и деятельность ОСИ в их районе. В ответ на эти обращения жителям была предоставлена консультация, а также оказана помощь в составлении официального обращения на имя акима Актау с просьбой провести проверку деятельности данных ОСИ, - сообщили в Ассоциации УСКиОСИ.

Отмечается, что жители 28А микрорайона также направили обращения в департамент юстиции с требованием предоставить копии документов, подтверждающих законность создания ОСИ. Это необходимо для дальнейшего ознакомления и принятия соответствующих мер, вплоть до обращения в прокуратуру.

В Ассоциации УСКиОСИ Мангистауской области заверили, что окажут поддержку жителям микрорайона, которые настроены добиваться справедливости и устранения возможных нарушений.

Напомним, специалисты Актауской городской жилищной инспекции разъяснили основные задачи обслуживающих компаний и права населения.

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