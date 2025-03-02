Ассоциация УСК и ОСИ Мангистау: Уборка снега и наледи с крыш домов – ответственность КСК

В Ассоциации управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества (УСК и ОСИ) сообщили, что по закону ответственность за уборку снега и наледи, включая сосульки с крыш домов, лежит на КСК, передает Lada.kz

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Согласно данным Ассоциации, уборка снега и наледи, в том числе с крыш, относится к обязательным работам по содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Это предусмотрено методикой расчета минимального размера расходов на управление и содержание кондоминиума, утвержденной приказом от 30 марта 2020 года №166,- сообщает Ассоциация УСК и ОСИ Мангистау.

В ДЧС региона сообщили, что спасатели с помощью спецтехники АС-32 проводят работы по удалению льда с крыш.

По данным ведомства, сосульки убрали с домов в следующих микрорайонах: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34.

Напомним, в социальных сетях горожане жалуются на бездействие многих КСК, которые не реагируют на просьбы убрать сосульки с крыш. Жители обеспокоены возможной опасностью.

Ранее, в социальных сетях среди жителей города распространялась видеозапись, на которой глыба льда с высоты падает на голову женщине. Распространяемое видео прокомменитировалии в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве проинформировали, что указанный инцидент зарегистрирован не в Актау.