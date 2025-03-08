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08.03.2025, 11:41

Дикие утки и лебеди залетают во дворы жилых домов в Мангистау

Общество 0 4 502 Ольга Максимова

Владельцы домов в селах региона обнаружили во дворах диких перелетных птиц. За помощью сельчане обращаются к работникам заповедных зон и природных парков, передает Lada.kz.

Лебедь. Коллаж Lada.kz
Лебедь. Коллаж Lada.kz

Как рассказали в Мангистауской территориальной инспекции охотничьего хозяйства и животного мира, 7 марта владелец дома в селе Акшукур обнаружил в своем дворе лебедя. Птица гуляла по двору и улетать не хотела.  

Инспекторы заповедной зоны «Кендирли-Каясан» приехали по адресу, и, осмотрев птицу, установили, что она не пострадала, а просто ослабла.

Лебедя выпустили в естественную среду обитания – Каспийское море.

Аналогичный случай произошел 5 марта в селе Шайыр Мангистауского района. Житель села, выйдя во двор, с удивлением наткнулся там на грациозную птицу. За помощью он обратился к инспектору Государственного регионального природного парка «Кызылсай».

С помощью специалистов лебедя также транспортировали к берегу и выпустили в море.

Отметим, что жители Актау после снежной бури сообщали об утках, которых встречали в нетипичной для них локации - в жилых массивах, и некоторые из них были в значительном отдалении от моря. Так, житель Актау 27 февраля нашел обессиленную утку у жилого дома 7 микрорайона. Птица переночевала в его ванной комнате и на следующий день была отпущена в море. О такой же находке 7 марта сообщали жители 26 микрорайона. 

История одной утки в Актау. Коллаж Lada.kz.

Буран сбил с курса и тюленей – нефтяники находили десятки эндемиков в степи на месторождениях Каражанбас и Каламкас. Впрочем, экологи выдвигали и другую версию произошедшего - каспийская нерпа и ее детеныши не могли уйти под воду из-за скопления льда у побережья.

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