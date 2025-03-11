«Актау – культурная столица тюркского мира»: откуда выделят 2,5 млрд тенге на мероприятия

В конце 2024 года стало известно о том, что Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. В этой связи в областном центре пройдет ряд мероприятий с участием иностранных гостей. Реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда тенге. Региональные власти рассказали Lada.kz , откуда выделены средства.

Иллюстрация: из архива Lada.kz

Как сообщили в управлении культуры Мангистауской области, в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» в течение года будет организовано около 30 крупных мероприятий. Масштабные события позволят продвигать регион на мировом уровне, уверяют власти.

Для реализации проекта предусмотрено 2,5 миллиарда тенге. Средства выделены из местного областного бюджета.

В ведомстве уточнили, сумму направят на приглашение артистов, организацию культурных мероприятий, оформление этногородка и сцены, приобретение сценических костюмов, а также на другие услуги.

С 4 по 6 апреля на берегу моря в Актау будет организован этногородок «Дархан дала». Этногородок состоит из семи аулов. В каждом ауле будут установлены по три казахские юрты. Также в рамках специальной программы будут представлены исторические артефакты, изделия народного искусства, ярмарка ремесел, пройдет пропаганда обычаев и национальной культуры. Городок будет работать с 4 по 6 апреля с 10:00 до 21:00 часов. Основная цель – укрепление дружественных и культурных мероприятий тюркских народов в духовно-культурном направлении и повышение статуса святых мест перед тюркскими артистами и другими важными гостями, - сообщили в управлении культуры.

Церемония открытия проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» состоится 5 апреля в 19:00 часов на побережье областного центра.

В церемонии открытия примут участие более 500 артистов, в том числе 250 исполнителей из различных тюркских стран: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Туркменистана и Кыргызстана.

Напомним, в ноябре 2024 года город получил статус столицы тюркского мира 2025 года, приняв эстафету от туркменского города Анау. Об этом было заявлено на 41-ом заседании государств - членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства TURKSOY.

Сообщалось, что в связи с событием в областном центре Мангистауской области пройдет ряд культурных мероприятий. Среди них: гала-концерты, фестивали, международные форумы, выставки, а также заседание совета министров культуры TURKSOY.

В декабре того же года глава региона Нурдаулет Килыбай на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил, что на воплощение проекта в жизнь понадобится 2,5 миллиарда тенге, а мероприятия посетят иностранные гости. Он отметил, что деньги будут поступать и от представителей тюркского мира.

Кроме того, в Актауском городском акимате рассказали, как новый статус изменит жизнь областного центра.