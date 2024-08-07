Столица тюркского мира: как новый статус изменит жизнь в Актау

В пресс-службе городского акимата рассказали редакции lada.kz, как присвоение Актау статуса культурной столицы тюркского мира повлияет на развитие областного центра и благосостояние его жителей.

фото с сайта visitmangystau.kz

На 40-ом заседании государств - членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ, прошедшем в Шуше (Азербайджан), было принято важное решение о том, что Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году.

По итогам встречи с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым, прошедшей 2 апреля, особое внимание будет уделено дальнейшему сотрудничеству в организации мероприятий в 2025 году, когда Актау примет статус культурной столицы тюркского мира.

«Это значительное достижение, местными исполнительными органами начаты подготовительные работы к проведению разнообразных культурных и спортивных мероприятий», - сообщили в акимате.

В Актау планируются концерты классической и народной музыки, выставки фотографий и картин, фестивали театральных трупп, музыкальных и танцевальных коллективов, а также других представителей искусства тюркского мира - это значительно повлияет на благосостояние города и его жителей.

Какие мероприятия пройдут?

В программу мероприятии, которые будут проводиться в течение 2025 года в рамках «Актау – культурная столица тюркского мира», будет включено множество мероприятии, отражающих общую историю и культуру тюркских народов. Планируется проведение открытия и закрытия мероприятия гала-концертом, заседание совета министров культуры стран - участников организации TURKSOY, а также:

- музыкальные, фольклорные фестивали;

- конкурсы;

- айтыс;

- международные форумы;

- фотовыставки;

- симпозиумы художников и скульпторов;

- международные научно-практические конференции;

- экскурсии по историческим местам и достопримечательностям;

- театральные фестивали и др.

Большинство мероприятий будут отражать культуру казахского народа, в целях ознакомления гостей и участников с обычаями и традициями нашего народа.

Мангистауская область занимает выгодное географическое месторасположение на стыке международных транспортных коридоров, соединяющих страны юга и севера, запада и востока. Областной центр Актау является единственными морскими воротами Казахстана. Через территорию Мангистауской области проходят два международных транспортных коридора ТРАСЕКА и «Север-Юг».

Они соединяют Восточную Европу с Центральной Азией и Северную Европу со странами Персидского залива. В настоящее время функционируют порты Актау, Курык, Актауский морской северный терминал, грузовой порт Баутино общей мощностью более 20 млн.тонн перевалки грузов.

В соответствии с поручением Главы государства в рамках мер по наращиванию транспортно-логистического потенциала страны продолжается работа по созданию контейнерного хаба на базе порта Актау, который позволит сформировать контейнерный сервис и парк для стран Каспийского региона и Средней Азии. Также рядом с портом Курык реализуется проект «Многофункциональный морской терминал «Саржа».

Наряду с развитием транспорта и логистики, уделяетсявнимание и развитию туризма, которое является одним из ключевых драйверов роста экономики не только региона, но и страны в целом.

«Основу туристического продукта региона составляет развитие морского и пляжного туризма, который является якорным направлением с наивысшим потенциалом (длительность сезона – от 3 до 6 месяцев). Учитывая выгодное географическое расположение, развитие туризма на Каспийском море является одним из ключевых драйверов туристского роста Казахстана, потенциал которого был отмечен», - говорится в сообщении.

В 2020-2023 годах при поддержке Правительства благодаря развитию инженерно-транспортной инфраструктуры на территории «Теплого пляжа» города Актау успешно запущены такие проекты как «Rixos Water World Aktau» и Тематический парк развлечений «TetysBlu», с участием отечественных инвесторов реализованы проекты «Эко-отель Omir Glamping», базы отдыха «Фламинго», продолжается реализация других проектов (гостиничные комплексы «Zhagalau Resort», «Sea&Relax» и другие). Принятые меры подтвердили особую важность развития инфраструктуры, благодаря которой успешно развивается туристская отрасль региона. Свидетельством тому является положительная динамика по показателям в сфере туризма. Так, по итогам 2023 года в регион прибыло 390 тысяч туристов, из которых в Актау прибыло 346 тысяч туристов рост на 25% по сравнению с 2022 годом (2022 г. – 278 тыс. туристов). Из 346 тыс. человек количество отечественных туристов составило 306 тыс. человек, количество иностранцев составило 40 тыс. человек.

В июне 2024 года Глава государства провел расширенное совещание по развитию туризма, где были затронуты вопросы инженерной-транспортной инфраструктуры, привлечения инвесторов, продвижения на международном уровне. В ходе совещания Главой государства было определено, что пляжный туризм Мангистау является одним из приоритетных туристских зон.

Также одним из стратегических важных решений является принятие Постановления Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года №387 «Об изменении границ Мангистауской области».

Учитывая выгодное расположение региона для туристов из Ирана, России, Азербайджана, Узбекистана, стран СНГ, Персидского залива и других стран, а также безвизовый режим и наличие прямых авиарейсов с рядом стран, передача части Каспийского моря в административно-территориальное подчинение Мангистауской области позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, развивать другие отрасли экономики, создать новые рабочие места и в целом дать мультипликативный положительный импульс социально-экономическому развитию региона.

На сегодняшний день Мангистауская область, обладая инвестиционной привлекательностью, становится перспективной туристской зоной, а также крупным транспортно-логистическим центром, где в одном месте сосредоточены авиационные, железнодорожные, автомобильные и морские транспортные сети.