Свершилось! Жильцам ЖК «Caspian Coast» в Актау дали газ

Спустя семь дней газоснабжение жилого комплекса «Caspian Coast» было восстановлено, передает Lada.kz .

Фото: производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq»

Жильцы дома и сотрудники производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили редакции о восстановленном газоснабжении.

Наконец-то, в наших квартирах есть газ и отопление, - отметили жильцы ЖК.

Напомним, ранее жильцы ЖК «Caspian Coast» сообщили, что с 14 марта в их квартирах нет газа. Причиной отключения стало повреждение магистрального газопровода в 7 микрорайоне возле дома №24. Редакции удалось узнать, что данный газопровод находится в частных руках, на балансе ТОО «Джомолунгма», и был поврежден индивидуальным предпринимателем при проведении земляных работ.

Проблема решалась семь дней. Жильцы дома уже готовы были собраться у здания городского акимата.