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26.03.2025, 18:38

В Сети появилось завораживающее видео цветущей степи Мангистау

Общество 0 3 890 Лиана Рязанцева

Блогер Абай Жанысбаев опубликовал в своем Instagram видео цветущей Мангистауской степи. Яркие весенние краски и живописные пейзажи привлекли внимание пользователей и вызвали восхищение красотой природы региона, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

Абай Жанысбаев рассказал корреспонденту Lada.kz, что снимал видео вчера, 25 марта.

На видео запечатлены живописные виды урочища Кок-Кала (Көкала). На кадрах видно, что в степи зазеленела трава, придавая пейзажу яркие весенние оттенки.

Для справки: урочище Кок-Кала - небольшое ущелье с причудливыми яркими скалами, где смешаны разноцветные слои известняка, глины и древних отложений. Ученые определили, что эта земная порода относится к Юрскому периоду. Само название Кок-кала переводится как «Голубая крепость» или «Голубая гора». Ущелье Кок-кала расположено в 90 км на северо-восток от Актау, но путь к нему составляет почти 200 км, из которых последние 3 км проходят по хорошей грунтовой дороге. 

В скором времени в степи зацветут степные тюльпаны.

Тюльпан Согдяна (Tulipa sogdiana) «Соғды қызғалдағы» - это один из уникальных видов тюльпанов. Это многолетнее растение высотой 10-25 см. Цветет в марте-апреле. Произрастает в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, Мангистау. Согдийские тюльпаны относятся к редким и исчезающим видам растений, которые внесены в Красную Книгу.

Напомнним, в 2024 году жителей возмутило видео с букетом сорванных согдийских тюльпанов, которое опубликовала, а затем удалила одна из туристических компаний региона: люди заявили, что цветы – редкие, и занесены в Красную Книгу. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

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