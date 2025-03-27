Lada.kz поздравляет мусульман с Қадір түні – Ночью Предопределения

Редакция Lada.kz сердечно поздравляет всех мусульман Мангистау с Қадір түні – одной из самых священных ночей в исламе, которая также известна как Ночь Предопределения.

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Сегодня в ночь с 26 на 27 марта мусульмане Мангистау встретят один из самых важных праздников Ночь Предопределения.

Отмечается, что эта ночь лучшая из тысяч. Если человек встречает Қадір түні с чистой душой, верой и надеждой во Всевышнего, прощаются все грехи. Поклонение в эту ночь равноценно молитвам, которые совершены за 83 года.

Lada.kz желает всем мира, добра и благополучия. Пусть ваши молитвы будут приняты, а сердца наполнены светом веры и надежды. Пусть эта священная ночь принесёт в каждый дом гармонию, здоровье и счастье.

Что можно и нельзя делать в самую священную ночь Рамазана, читать здесь.

Напомним, священный месяц Рамазан в 2025 году начался 1 марта. 30 марта мусульмане отметят великий праздник - Ораза-айт.