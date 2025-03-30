Lada.kz поздравляет мусульман с праздником Ораза айт

Сегодня, 30 марта, мусульмане отмечают Ораза айт в честь окончания поста в священный для них месяц Рамазан. Редакция Lada.kz от всей души поздравляет всех мусульман Мангистау с праздником Ораза айт.

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Сегодня, 30 марта отмечается один из главных мусульманских праздников – Ораза айт. Этот праздник символизирует милосердие, духовное очищение и добрые дела. Это время радости, единения и благодарности, когда сердца людей наполняются светом веры и любви.

Lada.kz поздравляет всех мусульман Мангистау с завершением священного месяца Рамазан. Пусть этот священный праздник принесёт в каждый дом мир, благополучие и счастье! Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, успехов в добрых начинаниях и исполнения всех благих намерений. Пусть в ваших семьях царят гармония, взаимопонимание и теплота!С праздником Ораза айт!

Напомним, священный месяц Рамазан в 2025 году начался 1 марта. В ночь с 26 на 27 марта мусульмане Мангистау встретили один из самых важных праздников Ночь Предопределения.