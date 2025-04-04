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04.04.2025, 10:21

Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды

Общество 0 2 382 Лиана Рязанцева

В связи с обнаружением тушек погибших лебедей специалисты департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воды, передает Lada.kz.

Фото Александра Покатилова
Фото Александра Покатилова

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что на берегу моря в 4А микрорайоне обнаружено несколько тушек погибших птиц.

В связи с этим 3 апреля специалисты департамента экологии провели отбор проб морской воды.

Итоги будут опубликованы дополнительно, - заявили в ведомстве.

В социальных сетях жители Актау регулярно сообщают о мёртвых или ослабленных лебедях вдоль городской набережной.

Некоторые утверждают, что обращались к ветеринарам, но, к сожалению, спасти  птиц не удалось.

Ранее случай гибели птиц зафиксировали отдыхающие на берегу в 4А микрорайоне. Тогда в департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что, согласно протоколу исследования морской  воды от 20 марта, загрязняющие вещества не обнаружены.  

Напомним, ранее в районе Голубой бухты отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа. Экологи проехали на это место и взяли пробы воды.

Позже местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на набережной 1 микрорайона обнаружил мертвых уток и нуждающегося в помощи лебедя.

По факту гибели птиц в районе Голубой бухты высказались в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
04.04.2025, 07:24
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Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
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