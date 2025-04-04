Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды

В связи с обнаружением тушек погибших лебедей специалисты департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воды, передает Lada.kz .

Фото Александра Покатилова

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что на берегу моря в 4А микрорайоне обнаружено несколько тушек погибших птиц.

В связи с этим 3 апреля специалисты департамента экологии провели отбор проб морской воды.

Итоги будут опубликованы дополнительно, - заявили в ведомстве.

В социальных сетях жители Актау регулярно сообщают о мёртвых или ослабленных лебедях вдоль городской набережной.

Некоторые утверждают, что обращались к ветеринарам, но, к сожалению, спасти птиц не удалось.

Ранее случай гибели птиц зафиксировали отдыхающие на берегу в 4А микрорайоне. Тогда в департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что, согласно протоколу исследования морской воды от 20 марта, загрязняющие вещества не обнаружены.

Напомним, ранее в районе Голубой бухты отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа. Экологи проехали на это место и взяли пробы воды.

Позже местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на набережной 1 микрорайона обнаружил мертвых уток и нуждающегося в помощи лебедя.

По факту гибели птиц в районе Голубой бухты высказались в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.