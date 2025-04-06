Сколько детей потерялись во время праздника, рассказали полицейские Актау

Свыше 100 детей и подростков потерялись на набережной во время праздника «Актау – культурная столица тюркского мира». Об этом Lada.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

Свыше 100 детей на время остались без внимания родителей. Всех их заботливо эвакуировали в отдельную, специально подготовленную юрту.

Самому старшему ребенку 15 лет, младший еще был в коляске. Сейчас всех вернули родителям. Со сцены мам и пап предупреждали, чтобы они в случае, если потерялся ребенок, первым делом шли к юрте и искали их там. В целом, подобные инциденты происходят на каждом общественном мероприятии. Наши сотрудники уже привыкли, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за правопорядком в день открытия фестиваля, 5 апреля, следили 1500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии РК. Помогали в поисках детей и подростков сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Их также перевели на усиленный режим несения службы.

Напомним, в ходе мероприятия медпомощь понадобилась 40 гражданам. Событие собрало свыше 100 тысяч зрителей. В Актау также прошло шоу дронов, задействовано было 600 устройств. Особо ждали жители и гости Актау певца Димаша Кудайбергена.