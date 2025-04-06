Без преград: маломобильным жителям Актау помогли на концерте оказаться в первых рядах

Полицейские и местные власти помогли инвалидам попасть в первые ряды гала-концерта в честь праздника «Актау – культурная столица тюркского мира», сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как стражи порядка строят пандус прямо во время торжественного мероприятия, а затем проносят по нему лиц с ограниченными способностями на инвалидных колясках.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области разъяснили ситуацию.

Так, во время праздничного концерта в Актау правоохранители и представители городской администрации проявили особое внимание к людям с ограниченными возможностями. При обходе территории глава полиции и заместитель акима региона Тлеген Аканулы заметили группу инвалидов-колясочников у сцены.

По инициативе чиновников для посетителей на колясках оперативно открыли проход через ограждение и сделали пандус из подручных деревянных досок. Всего было пропущено около 10-12 человек с сопровождающими.

Почётных гостей разместили в первых рядах – прямо перед сценой, чтобы они могли насладиться выступлением без преград, - рассказали в полиции.

Этот жест вызвал искреннее одобрение со стороны зрителей и пользователей соцсетей.

Напомним, в Сети появились захватывающие кадры выступления Димаша Кудайбергена в Актау. В ходе мероприятия медпомощь понадобилась 40 гражданам. Событие собрало свыше 100 тысяч зрителей. В Актау также прошло шоу дронов, задействовано было 600 устройств. Особо ждали жители и гости Актау певца Димаша Кудайбергена.