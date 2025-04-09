Авиакомпания обратилась к жителям Актау с важной информацией

Фото с сайта авиакомпании

Начиная с 10 апреля, все рейсы авиакомпании FlyArystan в международном аэропорту Гейдара Алиева будут обслуживаться в терминале T2.

Просим учитывать данное изменение при планировании поездки и прибывать в аэропорт заранее, - обратились в авиакомпании.

В данный момент FlyArystan выполняет рейсы из Актау в Баку по четвергам и воскресеньям (с 30 марта по 25 октября 2025 года). Сезонный рейс между Баку и Астаной стартует 2 июня 2025 года и будет выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Напомним, в ночь на 5 апреля пассажирам рейса авиакомпании FlyArystan пришлось остаться в аэропорту Атырау из-за того, что самолет перевозчика не смог приземлиться.

Позже в авиакомпании озвучили причину вынужденной посадки в аэропорту Актау.