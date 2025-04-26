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26.04.2025, 14:05

Лень ухаживать: эксперт высказал мнение о ликвидации травы на аллеях в Актау

Общество 0 2 598 Наталья Вронская

Эксперт по озеленению из ТОО «Эко Green Aktau» Арсен Байзаков высказал свое мнение по поводу ситуации с удалением травы на аллеях в городе. По его мнению, необходимости в подобной чистке совсем нет, а мотивация местных специалистов может быть обоснована их ленью, сообщает Lada.kz.

Фото: @flame_i / Instagram
Фото: @flame_i / Instagram

По словам Арсена Байзакова, действительно, траву из лунок деревьев необходимо убирать, чтобы они лучше росли и получали воду в полном объеме.

Однако на деле работники траву убирают не только в лунках, а очищают территорию «под ноль», чем вызывают массовое возмущение жителей областного центра. Эксперт выдвинул свое предположение:

«Вероятнее всего, они просто не хотят заморачиваться. Все равно траву надо хотя бы раз в месяц триммером стричь, газонокосилка под эти нужды не подходит. Это лишнее время, руки. Мое мнение, им не хочется на это тратиться. Вот и всё, - рассказал Арсен Байзаков.

Напомним, в редакцию поступают жалобы от жителей Актау на массовое удаление свежей травы в городских скверах. Айбек Ерболеков, руководитель ТОО «Green City Aktau», объяснил, где и по какой причине убирают траву.

От автора

Еще в четверг мы обратились за комментариями в городской акимат со скупой надеждой получить «вето» на вырубку травы от отдела ЖКХ или главы областного центра. В ответ – тишина. Неужели чиновникам настолько сильно нравится голая земля, что они готовы объявить «террористом» любую травинку, проросшую в ней?

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Комментарии

1 комментарий(ев)
sake bakeevich
sake bakeevich
Я далеко не эксперт, но я вижу, что в основном убирается трава, которая через пару недель превратится в желтый сухостой, то есть дикая трава. А траву которую можно будет стричь, надо сначала посадить, это другой вид травы. Последние газоны в Актау давно погибли, высохли, чтобы возродить их, должно что-то небывалое случиться.
26.04.2025, 16:07
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